Home | Disperso per due settimane in montagna, salvo escursionista: è sopravvissuto così

Disperso per due settimane in montagna, salvo escursionista: è sopravvissuto così. Una storia incredibile arriva dall’Australia, dove un giovane di 23 anni, Hadi Nazari, è stato tratto in salvo dopo essere sopravvissuto per quasi due settimane in una zona remota delle Snowy Mountains, nel Nuovo Galles del Sud. Lo studente di Medicina, originario di Melbourne, era scomparso il 26 dicembre mentre esplorava il Parco nazionale di Kosciuszko, dopo essersi separato dai suoi compagni di escursione per scattare delle foto.

Hiker who left muesli bars in Kosciuszko hut praises Hadi Nazari’s survival skills https://t.co/gUQfg7gxtT — Leuba (@leuba_) January 9, 2025

Due settimane di resistenza

Nazari ha trascorso 13 giorni in una delle aree più impervie dell’Australia, sopravvivendo con sole due barrette di muesli, bacche raccolte nella boscaglia e acqua di torrente. Ha percorso circa 10 chilometri in un terreno ripido e densamente boscoso rispetto al punto in cui era stato visto per l’ultima volta, riuscendo infine ad avvicinarsi a un gruppo di escursionisti il pomeriggio dell’8 gennaio, ai quali ha chiesto aiuto e dell’acqua, dichiarando di essersi smarrito.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva