Disastro Ferrari, preoccupazione per i motori e bilancio in rosso

La stagione della Ferrari si chiude tra problemi tecnici e conti in rosso. Il team di Maranello ha ormai concentrato le risorse sul 2026, interrompendo lo sviluppo della SF-25 già ad aprile 2025, scelta annunciata da Fred Vasseur con l’obiettivo di accelerare la rivoluzione tecnica per il prossimo campionato. Una decisione che ha lasciato i tifosi e gli addetti ai lavori senza soddisfazioni per le ultime gare della stagione.

La preoccupazione principale riguarda i motori, legati ai nuovi carburanti sostenibili e agli additivi antidetonanti. Il ritardo nello sviluppo non riguarda solo la Ferrari: quasi tutti i motoristi faticano a rispettare le scadenze, con Mercedes leggermente più avanti e Honda in ritardo maggiore.

Andy Cowell è stato spostato sul progetto motori per accelerare il lavoro e coordinare i giapponesi, una scelta che mostra la complessità del passaggio alle power unit di nuova generazione.

L’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi rappresenterà il test finale della stagione: la Ferrari si aspetta un piazzamento dignitoso, ma il podio appare difficile considerando le prestazioni attuali. La squadra dovrebbe chiudere quarta tra i costruttori, rispetto all’obiettivo minimo del secondo posto, una differenza che comporterà un mancato guadagno di circa 18 milioni di dollari di premio.

La speranza è di concludere in modo decoroso la stagione, sfruttando l’assenza di lunghi curvoni veloci che in Qatar hanno penalizzato le Rosse e la prospettiva del 2026, quando lo sviluppo completo della nuova macchina determinerà il futuro del team e del manager francese.

