“Devo dire una cosa su Romina”: Lecciso svela tutto sul loro rapporto

l nome di Loredana Lecciso è spesso accostato a quello di Albano Carrisi e, inevitabilmente, a Romina Power. Un legame che ha fatto discutere e che continua a far parlare, soprattutto per le dinamiche personali e familiari che coinvolgono queste tre figure. Durante la puntata del 27 dicembre 2024 di Storie di donne al bivio, trasmessa su Rai 2 e condotta da Monica Setta, Loredana Lecciso ha avuto l’occasione di raccontarsi, toccando temi delicati legati alla sua relazione con Albano e al rapporto complesso con Romina Power.

Il rapporto con Albano: 25 anni insieme e nessuna fretta di sposarsi

Loredana Lecciso e Albano Carrisi stanno insieme da 25 anni. Nel corso dell’intervista, la showgirl ha chiarito che, al momento, il matrimonio non rappresenta una priorità per loro. “Sembrerà banale, ma per me è come se già fossimo sposati. Venti anni fa lo avrei fatto volentieri e immediatamente, adesso non ne sentiamo l’esigenza perché stiamo bene così, ma mai dire mai. Tante cose nella mia vita le ho escluse e poi si sono verificate”, ha spiegato la Lecciso, lasciando aperta la possibilità di convolare a nozze in futuro.

Nonostante il loro legame forte e consolidato, l’esclusione di Albano dal Festival di Sanremo 2024 è stata vissuta con un certo dispiacere. “Per lui Sanremo è una fede, ama troppo il Festival perché si possa sporcare il suo animo di malumore. Forse ha provato un po’ di dispiacere, ma nei giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti il suo telefono squillava h24 con manifestazioni di affetto, solidarietà e stupore, perché in tanti non hanno digerito questa sua esclusione”. Uno dei temi centrali affrontati durante l’intervista è stato il rapporto con Romina Power, ex moglie di Albano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva