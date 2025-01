Il 30 gennaio di ventitré anni fa l’Italia fu sconvolta da un terribile delitto. Nella sua villetta di Cogne, Annamaria Franzoni uccise il figlio Samuele di 3 anni. Il delitto di Cogne divenne in breve tempo uno dei casi di cronaca che ha maggiormente coinvolto e diviso l’opinione pubblica. A distanza di ventitré anni ripercorriamo quel delitto e vediamo cosa fa oggi la mamma del povero Samuele. (Continua…)

Il delitto di Cogne

Il delitto di Cogne è un caso di omicidio commesso da Annamaria Franzoni il 30 gennaio 2002 in una villetta di Montroz, frazione di Cogne, in Valle d’Aosta, ai danni del figlio di tre anni, Samuele Lorenzi. L’accusa dimostrò nelle varie fasi processuali che il sangue del piccolo aveva intriso le ciabatte e il pigiama che la madre indossava prima di uscire di casa, la mattina dell’omicidio. L’omicidio, dunque, avvenne quando la madre era in casa in pigiama e non mentre lei era fuori casa vestita ad accompagnare il figlio alla fermata dello scuolabus. La Corte suprema di cassazione ha condannato nel 2008 Annamaria Franzoni alla pena di 16 anni di reclusione, ridotti poi a 13 per indulto ed in seguito a 10 per buona condotta. Annamaria Franzoni ha scontato 6 anni di carcere e meno di 5 in detenzione domiciliare. Il caso nel nostro paese ha avuto grande rilevanza mediatica anche grazie all’uso del mezzo televisivo e nelle prime fasi processuali divise fortemente l’opinione pubblica. (Continua…)

Le apparizioni televisive

Dopo il delitto furono numerose le apparizioni televisive di Annamaria Franzoni, in particolare al “Maurizio Costanzo Show”, a “Porta a Porta” e “Buona Domenica”. La prima intervista fu realizzata in esclusiva per Studio Aperto dal giornalista Maurizio Zuffi a pochi mesi dalla morte del piccolo Samuele. In quell’occasione, Annamaria Franzoni raccontò, spesso interrotta dai singhiozzi, la sua versione sul delitto di Cogne, ma una volta spentasi la telecamera si lasciò sfuggire la frase: “Ho pianto troppo?“. Le sue parole furono oggetto di molte polemiche e di tante domande da parte dei giudici. Al “Maurizio Costanzo Show”, invece, il conduttore del programma chiese alla sua ospite se fosse incinta e lei dichiarò che “erano cose private”. Il conduttore rispose che deduceva dalla sua risposta che Annamaria era incinta di un altro figlio. Il secondo figlio, Gioele, nacque nel 2003. Oggi sono passati ventitré anni e Annamaria Franzoni è ormai libera. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)