De Zerbi al Bayern? E’ presto per dirlo, ma intanto i primi contatti ci sono già stati. Nella competizione per la panchina del Bayern Monaco, con l’annuncio della separazione da Thomas Tuchel alla fine della stagione in corso, emerge con forza Roberto De Zerbi.

Secondo quanto riportato dalla Bild, recentemente ci sono stati contatti diretti tra il club tedesco e il team del tecnico bresciano, attualmente allenatore del Brighton. Oltre a De Zerbi al Bayern un altro nome considerato con grande interesse è Xabi Alonso, attualmente sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al giugno 2026. Alonso rimane la prima scelta per i campioni tedeschi in uscita, ma è anche oggetto di interesse da parte del Liverpool.

E il diretto interessato cosa dice a proposito del suo futuro? Poco o nulla, sicuramente nulla a proposito del Bayern. Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa, alla vigilia del match di ritorno di Europa League con la Roma, aveva risposto a proposito di un possibile ritorno sulla panchina di una squadra italiana (si è vociferato del Milan). “Non è vero che non pensi all’Italia, è il mio paese però io faccio quello che mi piace e che mi fa essere felice è stare al Brighton. Ho la fortuna di avere una squadra che mi permette di giocare queste competizioni, mi dà soddisfazioni ma anche quando perdiamo trovo delle cose belle dai giocatori che alleno. Più avanti, non so quando, tornerò in Italia ma non c’è un motivo prestabilito”.