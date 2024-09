Aurelio De Laurentiis ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni pesanti sul sistema calcio in Italia (e non solo), puntando il dito contro il sistema dei fondi che sta ridefinendo completamente lo scenario delle società. “Sono un disastro, il calcio ha sempre accumulato debiti su debiti, io non ne ho mai avuto uno, nemmeno di un euro. Non credo che siano il salvataggio delle imprese, soprattutto nel calcio: qui si va avanti solo con i debiti”, ha detto il numero uno del Napoli.

Al momento in Italia sono però solo tre le squadre di Serie A in mano ai fondi: Genoa (777 Partners), Inter (Oaktree) e Milan (Redbird). Tra gli attacchi ai fondi c’è però spazio anche per un “mea culpa” da parte di De Laurentiis: “Dicono che sono impazzito per aver speso più di 150 milioni di euro. In verità anche l’anno scorso ho speso. Certo abbiamo sbagliato tutti gli acquisti. Dopo Calciopoli siamo passati da un contesto di imprenditori a un contesto in cui sono di più i prenditori. Quando si dice che il calcio italiano non sta andando da nessuna parte – ha sottolineato il presidente del Napoli – è anche perché nessuno vuole andare da parti diverse. Tranne alcuni casi, gli imprenditori non partecipano, i fondi sono un disastro. Il Napoli è l’ultimo baluardo che resiste a un sistema calcio basato sui fondi. È anche un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione, Abbiamo dimostrato che un’altra strada è possibile, abbiamo vinto uno scudetto restando fedeli ai nostri valori, siamo l’altra faccia della medaglia e così vogliamo restare”.