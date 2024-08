De Gea alla Fiorentina. Oggi è il giorno dell’arrivo a Firenze del portiere spagnolo ex Manchester United, sbarcato attorno alle 13:30 all’aeroporto del capoluogo toscano e subito dopo al Viola Park per le visite mediche. Questo trasferimento rappresenta un colpo significativo per il club gigliato, dopo i contatti delle scorse ore che hanno portato alla conclusione positiva delle trattative.

Il giocatore è atterrato con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto presso l’aeroporto di Peretola, ma si è mostrato sorridente e pieno di entusiasmo. Numerosi tifosi viola si sono radunati per salutarlo. De Gea, 33 anni, prodotto del vivaio dell’Atletico Madrid e con una lunga militanza in Premier (415 presenze con la maglia dello United), firmerà nel pomeriggio il suo nuovo contratto con la Fiorentina prima di incontrare il tecnico Raffaele Palladino e i suoi nuovi compagni di squadra.

De Gea firmerà un accordo con durata di un anno, con opzione per estenderlo per una seconda stagione. Nel frattempo, la Fiorentina sta cercando di trovare una sistemazione per uno tra i due portieri attualmente nel roster, Terracciano e Christensen. Al momento, sembra che il più vicino a lasciare sia il portiere italiano, titolare durante il ciclo di Italiano, con il Monza che ha mosso passi importanti verso il suo ingaggio nelle ultime ore.