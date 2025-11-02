Dany Basket-Juvecaserta: statistiche e quote Serie B

Il match tra Dany Basket e Juvecaserta, in programma al PalaCarrara per la nona giornata del girone B di Serie B Nazionale, si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della settimana. La gara si svolge in un momento delicato per entrambe le squadre, reduci da sconfitte nell’ultimo turno. Il contesto vede i padroni di casa alla ricerca di riscatto dopo una prova opaca, mentre gli ospiti cercano conferme per rimanere ai vertici della classifica.

Confronto tra Dany Basket e Juvecaserta: numeri e forma recente

Le statistiche delle due formazioni mettono in evidenza situazioni molto diverse. Il Dany Basket è uscito sconfitto dall’ultima trasferta a Chiusi, pagando sia la stanchezza che le assenze di giocatori chiave come Calabrese e Novori. La squadra ha mostrato un calo evidente nella seconda metà di gara, soprattutto tra il terzo e il quarto quarto, dove spesso ha compromesso le proprie partite. Nei primi otto incontri stagionali, il Dany Basket ha infatti sempre perso il terzo quarto, un dato che suggerisce fragilità sia fisica che mentale nel momento cruciale delle partite.

Assenze pesanti (Calabrese, Novori) nella rotazione quarratina

Calati fisicamente e mentalmente nella ripresa

De Gregori e Regoli devono ritrovare continuità offensiva

La Juvecaserta, invece, si presenta al PalaCarrara dopo aver subito la prima sconfitta del proprio campionato in un confronto a basso punteggio contro la Luiss Roma (55-59). Nonostante il passo falso, il cammino dei campani resta di alto livello, con l’attacco capace di produrre una media di 81 punti a partita, grazie a un roster profondo e ricco di individualità.

Rendimento stagionale a confronto e giocatori chiave

La differenza di rendimento tra le due squadre emerge anche nell’analisi dei singoli. La Juvecaserta può contare su due giocatori, D’Argenzio e Radunic, sopra i 16 punti di media, oltre a una panchina lunga, con 11 atleti sopra i 9 minuti di impiego medio. Quattro giocatori superano i 12 punti medi, mentre ben otto sono sopra quota 6 punti a gara. Questa profondità permette alla squadra di coach Lardo di mantenere costantemente alto il livello di intensità.

Di seguito, una tabella riassuntiva degli elementi chiave:

Squadra Punti medi segnati Giocatori in doppia cifra Assenze principali Dany Basket – De Gregori, Regoli Calabrese, Novori Juvecaserta 81 D’Argenzio, Radunic, altri 2 D’Argenzio (in forse)

Juvecaserta abile nel gestire le rotazioni e mantenere alte le medie realizzative

abile nel gestire le rotazioni e mantenere alte le medie realizzative Il rientro di D’Argenzio potrebbe essere determinante

Le quote principali dei bookmakers e i valori in campo

Anche se non sono disponibili numeri precisi sulle quote, è chiaro che i principali operatori vedono la Juvecaserta come favorita per il successo al PalaCarrara. La squadra campana, forte di un roster costruito per primeggiare, ha dimostrato solidità sia offensiva che difensiva. Tuttavia, il fattore campo e la voglia di riscatto del Dany Basket possono riequilibrare in parte le gerarchie pre-match. Le assenze da una parte e dall’altra potrebbero giocare un ruolo importante, rendendo la gara più incerta di quanto dicano i pronostici.

Gli scommettitori e gli appassionati di statistiche dovranno tenere in considerazione:

La tendenza del Dany Basket a cedere nel secondo tempo

a cedere nel secondo tempo La capacità dei campani di andare frequentemente oltre gli 80 punti

L’importanza del rientro di giocatori chiave nelle valutazioni delle quote

Curiosità numeriche e tendenze stagionali

Alcuni dati meritano attenzione speciale per chi segue con interesse le statistiche:

Il Dany Basket ha sempre perso il terzo quarto nelle otto partite giocate

ha sempre perso il terzo quarto nelle otto partite giocate La Juvecaserta , nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, si mantiene tra le squadre più prolifiche del girone

, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, si mantiene tra le squadre più prolifiche del girone La profondità del roster campano consente rotazioni ampie e continuità di rendimento

L’ultima gara della Juvecaserta è stata caratterizzata da basse percentuali di tiro (17% da tre)

Questi elementi suggeriscono che l’andamento della gara potrebbe essere molto legato alla tenuta fisica e mentale delle squadre nella seconda parte di partita.

In sintesi, Dany Basket e Juvecaserta si affrontano in una sfida dove statistiche e valori tecnici fanno pendere l’ago della bilancia a favore degli ospiti, ma il fattore campo e le motivazioni potrebbero regalare una gara equilibrata e interessante sotto il profilo numerico e delle tendenze stagionali.