Cuneo-Lube: statistiche, tendenze e quote aggiornate

Cucine Lube Civitanova affronta domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17 la trasferta contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, nella dodicesima giornata di Regular Season della SuperLega Credem Banca. L’evento, trasmesso in diretta su DAZN, VBTV e Radio Arancia, rappresenta un banco di prova importante sia per i vicecampioni d’Italia che per i piemontesi neopromossi, a caccia di punti preziosi per risalire in classifica.

Un confronto tra squadre con ambizioni e bisogni diversi

La sfida tra Lube Civitanova e Cuneo si inserisce in un momento cruciale della stagione. Attualmente, i marchigiani occupano il sesto posto in classifica con 19 punti, forti della recente vittoria al tie-break su Milano. I padroni di casa, invece, sono decimi con 9 punti, reduci da una serie di risultati altalenanti e da una sconfitta anticipata contro Perugia. L’obiettivo primario per la Lube è sbloccarsi in trasferta, mentre Cuneo cerca riscatto anche grazie alla voglia degli ex biancorossi Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev. La partita promette dunque di essere combattuta e ricca di spunti tecnici e statistici.

Forma recente e statistiche comparative tra le due formazioni

L’analisi delle statistiche mette in evidenza alcune differenze nei percorsi fin qui delle due squadre:

Lube Civitanova ha mostrato solidità nei match casalinghi ma fatica ancora ad imporsi in trasferta.

ha mostrato solidità nei match casalinghi ma fatica ancora ad imporsi in trasferta. Cuneo ha ritrovato la massima categoria dopo 11 anni e, nonostante il decimo posto, mostra segnali di crescita grazie anche ai nuovi innesti.

ha ritrovato la massima categoria dopo 11 anni e, nonostante il decimo posto, mostra segnali di crescita grazie anche ai nuovi innesti. Nel precedente stagionale, la Lube ha vinto nettamente in tre set.

Tra i giocatori da tenere d’occhio, spiccano per Civitanova il ritorno in campo di Alex Nikolov e le prestazioni del libero Francesco Bisotto. Per Cuneo, il focus è su Zaytsev e Baranowicz, entrambi ex della gara e motivati a riscattarsi.

Quote principali disponibili per la sfida di SuperLega

Le principali quote dei bookmaker riflettono le posizioni in classifica e il rendimento recente delle due squadre. Lube Civitanova parte da favorita, in virtù della maggiore esperienza e della profondità del roster. Tuttavia, la presenza di ex motivati nelle fila di Cuneo e il fattore campo rendono la partita meno scontata di quanto possa sembrare. Gli operatori di scommesse propongono generalmente:

Vittoria Lube Civitanova : quota bassa, con margini di variazione tra i diversi bookmaker.

: quota bassa, con margini di variazione tra i diversi bookmaker. Vittoria Cuneo : quota più alta, indicativa di una sfida in salita per i padroni di casa.

: quota più alta, indicativa di una sfida in salita per i padroni di casa. Possibilità di match lungo (over set): quote intermedie, vista la tendenza di Lube a giocare spesso tie-break.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

L’incontro offre alcuni spunti statistici interessanti, sia a livello individuale che di squadra:

Giocatore Obiettivo Statistico Nathan Feral (Cuneo) 14 punti ai 200 stagionali Ivan Zaytsev (Cuneo) 5 attacchi vincenti ai 5.000 in carriera Mattia Bottolo (Civitanova) 3 attacchi vincenti ai 100 stagionali Eric Loeppky (Civitanova) 5 attacchi vincenti ai 100 stagionali

Civitanova ha vinto tutti gli scontri diretti recenti contro Cuneo .

ha vinto tutti gli scontri diretti recenti contro . La squadra marchigiana cerca di sfatare il tabù trasferta e migliorare la propria posizione in classifica.

Tra i record personali, attenzione a Copelli e Cattaneo (Cuneo) per gli ace, e a Boninfante e Loeppky (Civitanova) per i muri.

In conclusione, la partita tra Lube Civitanova e Cuneo si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e di interesse per la classifica. Le quote e i numeri suggeriscono un match con la squadra ospite favorita, ma il fattore campo e la presenza di ex particolarmente motivati tra i padroni di casa potrebbero riservare sorprese.