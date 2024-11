Crolla una palazzina in Italia: donna estratta dalle macerie

Un nuovo fatto di cronaca ha sconvolto l’Italia intera: una pallazzina è crollata nella giornata di ieri, 16 Novembre 2024. Sotto le macerie è stata estratta una donna. Sul luogo del disastro sono giunti i medici del 118 e le Forze dell’Ordine, tra cui anche i Vigili del Fuoco. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti e le cause che hanno portato al crollo.

Fiumicino, crolla una palazzina in Italia: i fatti

Nella tarda mattina di ieri 16 Novembre 2024 a Fiumicino, in località Tragliatella, una palazzina è crollata a causa di un’esplosione dovuta una fuga di gas. L’edificio in via delle Quattro Casette si è sbriciolato a seguito della deflagrazione. Come riportato da Fanpage, al momento dello scoppio all’interno vi era solo una donna che, estratta dalle macerie dai Vigili del Fuoco giunti sul posto, è stata immediatamente affidata alle cure mediche del personale del 118 e trasportata presso il Policlinico Gemelli di Roma. Al momento le sue condizioni non sono gravi, nonostante le diverse ferite e lesioni.

