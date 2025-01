Cristina Parodi, la foto in stampelle preoccupa i fan: cosa le è successo

Poche ore fa, Cristina Parodi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in stampelle. Lo scatto ha preoccupato i fan. La famosa conduttrice televisiva, sorella di Benedetta Parodi, ha raccontato di essersi infortunata. (Continua…)

Chi è Cristina Parodi

Cristina Parodi è una nota conduttrice televisiva ed è anche la sorella di Benedetta e Roberto Parodi, entrambi giornalisti. Cristina è laureata in lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha un passato come tennista ed ha esordito in televisione nei primi anni ottanta, lavorando per le piccole emittenti televisive. Ha poi fatto il debutto come giornalista nel 1988, lavorando per Odeon TV nelle trasmissioni sportive “Caccia al 13” e “Forza Italia”. Nel 1990 è passata a Mediaset, dapprima conducendo il programma sportivo “Calciomania”, poi ricoprendo il ruolo di inviata per “Pressing” e poi ancora collaborando con “Studio Aperto”. Nel 1992, insieme al direttore Enrico Mentana e ai colleghi Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, ha inaugurato il TG5, conducendo la prima edizione assoluta delle 13:00.

Dopo aver abbandonato il telegiornale nel 1996, ha condotto la trasmissione “Verissimo”. Nel 2005 lascia “Verissimo” per tornare alla conduzione del TG5. Nel 2012 ha lasciato Mediaset per passare a LA7. Successivamente passa in Rai nella primavera del 2013, dove conduce “La vita in diretta” insieme a Marco Liorni. Entrambi vengono riconfermati alla conduzione del programma anche per le due successive stagioni. (Continua…)

Cristina Parodi foto in stampelle

Nelle ultime ore, Cristina Parodi ha pubblicato una foto in stampelle su Instagram. Lo scatto ha allarmato i fan. La conduttrice nel post ha spiegato di essersi infortunata. "Succede quando vai sempre di corsa, gesso e stampelle per un mese", ha scritto. Sotto al post sono arrivati tantissimi commenti, alcuni anche da personaggi famosi.