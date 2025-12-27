Cremonese-Napoli: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Serie A si prepara a vivere un nuovo capitolo con la sfida tra Cremonese e Napoli, in programma domenica alle ore 15:00. L’incontro, valido per la diciassettesima giornata di campionato, vede contrapposte due squadre con ambizioni diverse, ma entrambe determinate a raccogliere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Un confronto tra ambizioni: la situazione di Cremonese e Napoli

La partita tra Cremonese e Napoli si presta a essere uno degli incontri più interessanti della giornata di Serie A. Da una parte, la formazione di casa allenata da Nicola cerca conferme dopo un cammino tutto sommato equilibrato; dall’altra, gli azzurri vogliono proseguire la rincorsa alle prime posizioni dopo il successo in Supercoppa Italiana. Nel dettaglio, la Cremonese scenderà in campo con il modulo 3‑5‑2, affidandosi a Audero in porta e alla coppia offensiva composta da Vardy e Bonazzoli. Il Napoli risponde con il 3‑4‑2‑1, schierando Milinković‑Savić tra i pali e il tridente offensivo formato da Noa Lang, Neres e il terminale Højlund. L’approccio delle due squadre, dunque, riflette le rispettive ambizioni, con i padroni di casa che puntano a consolidare la posizione di metà classifica e gli ospiti determinati a restare in scia delle prime della classe.

Forma recente e rendimento: numeri a confronto

Un’analisi delle statistiche delle due squadre permette di delineare il contesto della sfida. La Cremonese occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica, frutto di:

5 vittorie

6 pareggi

5 sconfitte

Il bilancio reti è in perfetta parità, con 18 gol fatti e 18 subiti. Il rendimento casalingo, però, mostra qualche difficoltà: nelle ultime tre gare interne, solo una vittoria e una media di 1,33 gol segnati contro 1,67 subiti a partita.

Il Napoli, invece, si presenta al match con numeri più consistenti:

3° posto in classifica

10 vittorie

1 pareggio

4 sconfitte

La differenza reti è di +9, grazie a una media di 1,47 gol segnati e 0,87 subiti a partita. Gli azzurri si distinguono inoltre per la continuità: imbattuti in 16 delle ultime 20 partite di campionato e ben 21 successi nelle ultime 40 gare complessive.

Le quote principali dei bookmakers per Cremonese-Napoli

Le quote offerte dai principali operatori riflettono lo stato di forma e la differenza in classifica tra Cremonese e Napoli. Il successo esterno degli azzurri viene generalmente proposto a una quota inferiore rispetto all’eventuale vittoria dei grigiorossi. Il pareggio si posiziona su valori intermedi. Queste valutazioni tengono conto della maggiore solidità difensiva e della capacità realizzativa del Napoli, ma anche della tendenza della Cremonese a capitalizzare le gare interne contro squadre di vertice, come dimostrato dal recente risultato positivo contro il Milan. Le quote per i mercati più popolari, come “Goal/No Goal” e “Over/Under”, rispecchiano la vocazione offensiva degli azzurri e le difficoltà difensive dei padroni di casa nelle ultime uscite.

Tendenze, curiosità e dati statistici sulla sfida

Alcune tendenze statistiche emergono dall’analisi dei dati delle due squadre:

Napoli imbattuto in 16 delle ultime 20 partite di Serie A

imbattuto in 16 delle ultime 20 partite di Cremonese con una sola vittoria nelle ultime 3 gare casalinghe

con una sola vittoria nelle ultime 3 gare casalinghe Entrambe le squadre hanno una differenza reti molto diversa: equilibrio per la Cremonese , margine positivo per il Napoli

, margine positivo per il La Cremonese ha già strappato punti a squadre di alta classifica come il Milan

Questi elementi suggeriscono una sfida che, pur vedendo favoriti gli ospiti, non è priva di insidie, soprattutto considerando la voglia di riscatto dei padroni di casa e la loro capacità di mettere in difficoltà avversarie più quotate.

In conclusione, il match tra Cremonese e Napoli si preannuncia ricco di spunti statistici e numerici, con le quote dei bookmakers che riflettono il momento di forma delle due squadre. La gara rappresenta un banco di prova importante sia per la solidità degli azzurri che per la voglia dei grigiorossi di stupire ancora in casa.