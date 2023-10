Pantaleo Corvino elogia D’Aversa, che sta trascinando il Lecce nelle zone alte della classifica. I giallorossi però non vincono ormai da un mese.

Il Lecce sta sorprendendo

Il Lecce, partito con i sfavori del pronostico in campionato, sta invece sorprendendo. La squadra sulla carta sarebbe una delle indiziate per giocarsi la salvezza, ma attualmente naviga in buone acque quasi a ridosso della zona Europa. Per i giallorossi un ruolino di tre vittorie, quattro pareggi e solo due sconfitte per un complessivo di 13 punti. Stessi punti della Lazio (l’anno scorso seconda forza della Serie A) e un punto in meno della Roma di Mourinho. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Oudin segna e festeggia con i compagni di squadra (Photo by Donato Fasano/Getty Images)

Corvino elogia D’Aversa

A meravigliare sono anche i dati relativi ai gol subiti, solamente 11, uno in più del Napoli e due in più del Milan. L’attacco però spesso non incide, motivo per cui il Lecce ormai non vince da un mese in campionato. Pantaleo Corvino ha elogiato però l’operato di mister D’Aversa: “Chi pensa che D’Aversa sia una sorpresa sbaglia. Per me non lo è, quando l’ho preso speravo solo si riconfermasse. Ha dimostrato già in passato di essere un allenatore importante per la Serie A, lo si è visto a Parma. Quindi la scelta di portarlo in giallorosso non è stata una scommessa”.

