Un altro corpo in mare, scoperta drammatica in Italia: di chi si potrebbe trattare

Un cadavere è stato trovato in mare nella stessa zona dove mercoledì era stato trovato il cadavere di una 29enne e un borsello con dentro documenti e cellulare del fidanzato. Ora ci saranno gli accertamenti per capire se il cadavere trovato da poco è il fidanzato scomparso, le cui ricerche sono in corso da 19 marzo. (Continua…)

Trovato un altro cadavere in mare

Mercoledì scorso è stato trovato il cadavere di una 29enne in acqua. Poco fa, nella stessa zona, è stato trovato un altro cadavere. Potrebbe essere quello del suo fidanzato. Accanto al cadavere della 29enne, infatti, è stato trovato un borsello con dentro i documenti e il cellulare del fidanzato. Gli investigatori della squadra mobile continuano a lavorare per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e capire perché la coppia si trovasse in un punto così pericoloso. Nel frattempo oggi sarà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)