“Si, ci siamo sposati”: la coppia vip di nuovo a nozze dopo 2 anni

Due anni dopo il loro matrimonio a Capri, la famosa coppia ha deciso di sposarsi nuovamente, stavolta in chiesa. Sono stati loro stessi ad annunciarlo attraverso una serie di stories a sorpresa pubblicate sui rispettivi profili Instagram. I due hanno dunque annunciato di avere rinnovato le promesse: “Sì! Ci siamo sposati in chiesa“. (Continua…)

La famosa coppia si è sposata di nuovo

Lo scorso 29 maggio la famosa coppia ha festeggiato due anni di matrimonio e in quell’occasione lei aveva condiviso sui social una dolce dedica per il marito: “Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore“. Adesso, a distanza di due anni, i due si sono sposati nuovamente, ma stavolta in chiesa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)