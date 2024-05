L’Argentina è la 4°nazionale per numero di Mondiali vinti (3) dopo Brasile (5), Italia (4) e Germania (4). L’ultima vittoria è stata quella storica di Qatar 2022 nella finale al cardiopalma contro la Francia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L'Argentina ha vinto tre volte il titolo mondiale. Il primo nel 1978 davanti al pubblico di casa, la seconda volta nel 1986 in Messico sotto il segno di Diego Armando Maradona e l'ultima volta nel 2022, quando in Qatar Lionel Messi è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta della sua leggendaria carriera. Soprannominata la Selección o l'Albiceleste, è al primo posto nella classifica delle nazionali per numero di trofei vinti (insieme all'Uruguay), dal momento che ha conquistato 15 Coppe America, 3 Coppe del mondo, la Coppa Artemio Franchi 1993, la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022 e la prima edizione della Confederations Cup, nel 1992. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le coppe del mondo vinte dall'Argentina.