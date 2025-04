La Coppa Italia 2024/2025 si avvia verso la sua fase finale: archiviato il round di andata delle semifinali, è il momento del ritorno, tra partite forse già decise e match in bilico. Delle quattro squadre ancora in gara – Milan, Inter, Empoli e Bologna – ne rimarranno soltanto due, le finaliste. Ecco un breakdown dei match che vedremo.

Analisi di Milan-Inter, il derby della verità

Tutti gli occhi saranno puntati sul derby di Milano: non solo perché si tratta di un duello di prestigio, ma anche perché la partita di andata si è conclusa per 1-1, lasciando tutto in bilico per questi ultimi 90 (o chissà, magari 120) minuti. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato: il Milan, infatti, ha perso contro l’Atalanta per 1-0, mentre l’Inter è caduto in casa del Bologna con il medesimo risultato. Vincere questo derby, dunque, è fondamentale non solo per accedere alla finale di Coppa Italia, ma anche e sopratutto per trovare energie e morale in vista degli ultimi impegni stagionali: il Milan deve provare il tutto per tutto per entrare in zona Europa, mentre l’Inter si contenderà con il Napoli lo scudetto.

Quello di mercoledì sarà il derby numero 29 della storia della Coppa Italia: il bilancio pende leggermente a favore del Milan, con 10 vittorie contro le 9 dell’Inter. Sarà inoltre il quinto derby stagionale tra le due quadre di Milano, che si sono affrontate sino a qui due volte in Serie A, in Supercoppa Italiana e, appunto, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Allargando lo spettro, questo è il 187esimo derby della Madonnina in assoluto: il bilancio è di 72 vittorie per l’Inter, 57 per il Milan e altrettanti pareggi.

Ma come si schiereranno le due squadre? Ad ora non ci sono ufficialità riguardo le formazioni, ma di certo si sa che per via dei molti impegni tra Champions e campionato e degli infortuni, vedremo un Inter rimaneggiata in alcune parti: ancora out Thuram, Dumfries e Zielinski, mentre è in corso il ballottaggio Dimarco e Carlos Augusto per l’esterno sinistro e tra Arnautovic e Taremi. La probabile formazione sembra essere il solito 3-5-2 con Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi e Lautaro.

Altrettanto complessa la situazione del Milan, con Conceição che dovrà in primis scegliere il modulo con cui schierare il Milan: il dubbio principale è se proseguire nell’utilizzo della difesa a 3 o tornare a quella a 4. Di certo c’è che a centrocampo non mancherà Reijnders, mentre in attacco potremmo rivedere Joao Felix titolare. Ballottaggio anche per la prima, con Abraham in ottima forma (nonchè autore del gol all’andata) e Gimenez che comunque non vorrebbe finire in panchina, dove c’è anche Jovic. Ad ora, la formazione più probabile sembra essere un 3-4-3 con Maignan, Tomori, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez, Pulisic, Abraham e Leao.



L’appuntamento è alle 21:00 al Meazza, con diretta TV in chiaro su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Analisi di Bologna-Empoli: risultato già scritto?

Decisamente meno appetibile è l’altra semifinale, quella che vedrà contrapposte Bologna ed Empoli. Questo non per denigrare il valore delle squadra in campo, tutt’altro, quanto per il fatto che il risultato parziale è di 3-0 per il Bologna, che sembra avere quindi la finale già in tasca. Il Bologna, inoltre, arriva dalla straordinaria vittoria per 1-0 sull’Inter, con il morale alle stelle e un Vincenzo Italiano sempre più sostenuto dalla comunità rossoblu. Al netto del risultato largamente favorevole, comunque, il tecnico schiererà diversi dei suoi migliori elementi, per evitare di scendere in campo con una leggerezza che potrebbe costare caro. Si va con il consueto 4-2-3-1 con Ravaglia, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Ndoye e Dallinga, ad ora preferito su Castro.

D’Aversa proverà comunque a scendere in campo per l’impresa, anche se il momento e le scelte in campo fanno pensare che la testa di allenatore e giocatori sia totalmente alla lotta salvezza. Per l’Empoli, quindi, possibile 3-4-2-1 con Silvestri, De Sciglio, Marianucci, Goglichidze, Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Colombo e Cacace.

La partita si terrà giovedì alle 21:00 al Dall’Ara di Bologna: verrà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Leggi i nostri pronostici