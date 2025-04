Pronostico Bologna-Empoli: statistiche e analisi sulle quote

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli, in programma giovedì 24 aprile alle ore 21:00 allo stadio Dall’Ara, rappresenta un appuntamento cruciale per la stagione delle due squadre. Dopo il netto successo dei rossoblù nella gara d’andata, il match si prospetta come una formalità, ma il calcio ha spesso riservato sorprese e le statistiche recenti suggeriscono comunque alcuni spunti interessanti per appassionati e scommettitori.

Bologna favorito: statistiche e quote pre-partita

Analizzando le quote offerte dai principali bookmaker, emerge una netta preferenza per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano, forte della vittoria nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter e del 3-0 maturato al Castellani all’andata, viene quotata in media 1.43 per la vittoria. Viceversa, l’Empoli di Roberto D’Aversa, che ha appena pareggiato contro il Venezia in chiave salvezza, si trova a dover rincorrere una quota superiore a 7, evidenziando le difficoltà della formazione toscana.

Bologna non ha perso nessuno degli ultimi cinque scontri diretti con l’ Empoli .

non ha perso nessuno degli ultimi cinque scontri diretti con l’ . L’ Empoli non ha ottenuto vittorie nelle ultime otto partite disputate.

non ha ottenuto vittorie nelle ultime otto partite disputate. In cinque delle ultime sette gare, il Bologna ha segnato per primo.

ha segnato per primo. Nelle stesse ultime sette gare, l’Empoli è stata la prima a subire gol in cinque occasioni.

Le quote Under/Over suggeriscono una gara con pochi gol: gli operatori propongono l’Under 2,5 a quote più basse rispetto all’Over, prevedendo quindi una partita tattica e poco spettacolare. Anche il mercato “Gol/Nogol” vede favorito il “No Gol”, considerato il largo vantaggio dell’andata e la probabile gestione della partita da parte dei rossoblù.

La storia recente tra le due squadre vede un equilibrio nei precedenti: su 31 confronti ufficiali, entrambe hanno ottenuto 9 vittorie e 13 pareggi. Tuttavia, le due sfide di campionato si sono concluse 1-1, a conferma di un certo equilibrio storico.

In sintesi, i pronostici sono nettamente indirizzati verso il Bologna, che potrebbe chiudere la pratica senza troppe difficoltà. Le quote principali vedono la squadra di Italiano favorita sia per la vittoria che per l’esito Under 2,5. Il risultato esatto più probabile, secondo i bookmaker, è l’1-0 o il 2-0 per i padroni di casa. Per chi è interessato al dettaglio delle quote, diverse piattaforme offrono anche promozioni dedicate, come crediti gratuiti per scommettere sul match.

La semifinale di ritorno tra Bologna ed Empoli appare dunque segnata dall’esito dell’andata, ma non priva di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. Per una sintesi delle principali previsioni: Bologna favorito, poche reti attese e risultato esatto orientato sull’1-0 o 2-0. Empoli chiamato all’impresa, ma con la testa probabilmente già rivolta alla lotta salvezza in campionato. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!