Coop, scatta il richiamo dei biscotti dagli scaffali: il marchio a cui fare attenzione

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo per alcuni biscotti della linea Coop. L’azienda ha precisato che “in via precauzionale, ha già ritirato il prodotto dalla vendita e invita i consumatori a non utilizzarlo e a restituirlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800.80.55.80”. (Continua…)

Coop, scatta il richiamo per i biscotti

