Dopo la vittoria di misura contro il Torino e l’allungo in vetta alla classifica, Antonio Conte ha voluto sottolineare la prova del suo Napoli mantenendo però un atteggiamento prudente e realistico. “Sono contento della prestazione contro un buon Torino al di là del risultato – ha dichiarato il tecnico azzurro –. Non è mai facile giocare in questo stadio e in questo ambiente”. Conte ha elogiato l’approccio della squadra: “Siamo stati bravi a gestire i momenti caldi della partita e abbiamo fatto una buonissima gara. Oggi solo la bravura di Milinkovic-Savic non ci ha consentito di segnare più gol”.

Analizzando ulteriormente la gara, l’allenatore ha evidenziato un aspetto positivo: “Oggi abbiamo attaccato l’area in maniera molto più cattiva rispetto ad altre volte. Ho avuto una buonissima risposta. Stiamo lavorando molto per essere più precisi sotto porta e sono contento”. Ha poi aggiunto: “Le squadre che devono arrivare in alto in classifica devono essere solide, forti e strutturate, e devono capire i momenti della gara in cui bisogna essere equilibrati e gestire. Noi stiamo crescendo da questo punto di vista. Sono soddisfatto della prestazione contro un Torino molto valido”.

Conte ha poi spiegato alcune scelte tattiche e sottolineato l’importanza dell’attenzione ai dettagli, come nel caso del foglietto consegnato da Spinazzola ad Anguissa: “Quando hai la possibilità di chiudere e resti sull’1-0 devi stare attento ai dettagli, perché basta una punizione o una palla da fermo per avere dei problemi. C’è stata la voglia di essere più tranquillo. Sono contento perché vincere qui con il Torino non è mai semplice”.

Infine, il tecnico ha commentato il lavoro fatto sul mercato e l’inserimento dei nuovi acquisti. “Ho accettato Napoli per la piazza senza mettere condizioni – ha spiegato –. Se poi mi chiedono come rinforzare la squadra, cerco di non sbagliare le indicazioni”. Ha elogiato in particolare uno dei nuovi innesti: “McTominay lo conoscevo benissimo, sapevo che allo United non era titolare e Manna è stato bravo a farlo arrivare a Napoli. Ci è stato permesso di prendere calciatori con voglia di rivalsa e abbiamo sbagliato poco sul mercato”.

Conte ha poi affrontato il tema della ricostruzione: “L’anno scorso il Napoli ha speso molto. Ma molti dei giocatori presi sono finiti in prestito e ora c’è un buco nella rosa ed è per questo che parliamo di ricostruzione”. Ha concluso con un apprezzamento per i nuovi arrivi: “McTominay, Gilmour e Neres sono venuti a Napoli per mettersi in gioco e mettersi alla prova in una città passionale che ti spinge a dare sempre il massimo”.

Leggi anche: