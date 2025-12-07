Concorezzo-Messina: statistiche, trend e quote aggiornate

Domenica 7 dicembre alle ore 15.30, il campionato di Serie A2 femminile di volley propone un confronto di particolare interesse: Clerici Auto Concorezzo ospita tra le mura del proprio palazzetto il Gruppo Formula 3 Messina per la seconda giornata di ritorno della Regular Season. L’incontro non rappresenta soltanto un momento cruciale per la classifica, ma anche l’occasione per le siciliane di riscattare la sconfitta dell’andata. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con motivazioni forti, spinte dal desiderio di consolidare il proprio percorso in stagione.

Analisi dell’evento: Concorezzo e Messina a caccia di punti chiave

Il match tra Concorezzo e Messina si gioca in un contesto di equilibrio, con entrambe le formazioni desiderose di invertire la rotta rispetto a un avvio di stagione altalenante. Le lombarde, guidate da coach Gilles Reali, occupano attualmente la settima posizione con 9 punti, frutto di tre vittorie, tra cui proprio quella ottenuta all’andata contro Messina (3-1). Le altre affermazioni sono arrivate contro Casalmaggiore e Marsala. Nell’ultimo turno, Concorezzo ha ceduto il passo a Melendugno nonostante una buona partenza, mostrando però segni di crescita collettiva e individuale, come evidenziato dalle prestazioni di Bucciarelli, Stival e Veneriano.

Per Messina, la gara rappresenta una tappa importante nel percorso di risalita dopo un periodo difficile seguito proprio alla sconfitta dell’andata. La squadra allenata da Freschi ha mostrato maggiore continuità nelle ultime uscite, come confermato dal successo su Club Italia. Lo spirito di rivalsa anima il gruppo, conscio delle difficoltà incontrate ma determinato a dimostrare la propria crescita sia tecnica che mentale. Il peso della gara si riflette anche nelle dichiarazioni prepartita, dove emerge la volontà di riscattare una delle prove più complicate della stagione.

Statistiche a confronto: prestazioni recenti e giocatrici chiave

L’analisi statistica offre spunti interessanti su entrambe le squadre. Dal punto di vista delle vittorie:

Concorezzo ha raccolto 3 successi e 6 sconfitte in stagione.

ha raccolto 3 successi e 6 sconfitte in stagione. Messina, dopo un avvio difficile, ha interrotto la serie negativa con una vittoria esterna nel derby contro Marsala.

I precedenti tra le due formazioni sono limitati: la gara di andata è stata l’unico scontro diretto, con successo di Concorezzo. Nella sfida dello scorso ottobre, Trevisan si è distinta come MVP e top receiver grazie a un’ottima performance in ricezione (80% di positività, 53% di perfetta), mentre Bucciarelli ha primeggiato tra le attaccanti con 21 punti. Tra le file di Messina, spicca Campagnolo come migliore a muro (5 monster blocks) e Zojzi al servizio (4 ace).

Le principali quote e mercati disponibili per la sfida

Seppure le quote ufficiali dei bookmaker non siano riportate nei dettagli, il confronto tra Concorezzo e Messina si preannuncia equilibrato, come suggerisce l’andamento delle ultime gare e la vicinanza in classifica. In generale, per sfide di questo tipo, i mercati principali offrono:

Vittoria 1X2: spesso le quote sono molto vicine, data l’incertezza dell’esito.

Over/Under set totali: con due squadre che alternano risultati netti a match tirati, la possibilità di assistere a più di tre set è concreta.

Parziale/Finale: la tendenza a ribaltamenti nel punteggio può rendere interessante questo mercato.

Le scelte degli operatori di scommesse tengono conto sia delle statistiche di rendimento, sia delle motivazioni psicologiche evidenziate dalle due squadre nelle dichiarazioni pre-match.

Curiosità numeriche e trend della stagione

Dai dati statistici emergono alcune curiosità degne di nota:

Concorezzo vanta tre tra le migliori ricettrici del torneo: Trevisan , Rodic e Rocca .

vanta tre tra le migliori ricettrici del torneo: , e . Messina può contare su tre delle migliori al servizio: Viscioni , Zojzi e Carcaces .

può contare su tre delle migliori al servizio: , e . Nelle classifiche individuali, Campagnolo (Messina) è terza tra le migliori a muro, mentre Trevisan (Concorezzo) è seconda tra le migliori ricevitrici.

(Messina) è terza tra le migliori a muro, mentre (Concorezzo) è seconda tra le migliori ricevitrici. Per Concorezzo, Stival e Bucciarelli sono le top scorer stagionali, mentre Veneriano eccelle sia in attacco sia a muro.

Questi dati riflettono la varietà di punti di forza delle due squadre: la ricezione per le lombarde, la potenza offensiva e il servizio per le siciliane, sottolineando l’importanza degli scontri diretti nei fondamentali.

In sintesi, la sfida tra Concorezzo e Messina mette di fronte due squadre determinate e in cerca di conferme, con statistiche e trend che suggeriscono un confronto equilibrato e ricco di spunti tecnici. Il risultato avrà un impatto significativo sulle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.