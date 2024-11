Compra del cioccolato ma lo scontrino è da record: quanto lo fanno pagare

Il cioccolato, una delle prelibatezze più amate al mondo, capace di suscitare piacere e felicità in chi lo consuma. La sua bontà nasce dalla composizione che unisce l’intensità del cacao a una dolcezza equilibrata fatta di zucchero, latte o altri ingredienti, come le nocciole alla frutta che creano una vasta gamma di sapori che soddisfano anche i palati più esigenti. Ma quanto siamo disposti a pagare per questo nettare degli dei?

Compra del cioccolato ma lo scontrino è da record

L’Eurochocolate è il festival internazionale del cioccolato. Nello spazio in via Mazzini, nel centro di Perugia, in questa edizione ha accolto 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibile.

“Un consumatore particolarmente attento e sensibile al tema del cioccolato Bean to Bean” , hanno spiegato gli organizzatori della manifestazione – ovvero quello prodotto direttamente nei Paesi in cui il cacao viene coltivato e raccolto – ha speso una cifra record per acquistare del cioccolato da un unico stand.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva