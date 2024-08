Como Varane infortunato, quali e e quante partite salta il difensore centrale francese appena approdato alla corte di Cesc Fabregas. L’inizio dell’avventura italiana di Raphaël Varane con il Como non è stato fortunato. Il difensore classe ’93 ha riportato un infortunio al debutto contro la Sampdoria in Coppa Italia, uscendo dal campo dopo soli 19 minuti. La risonanza magnetica successiva ha rivelato un problema al ginocchio che lo terrà fuori per un periodo compreso tra i trenta e i quaranta giorni.

Questo significa che Fabregas non potrà contare su Varane per le prime partite della stagione di Serie A 2024-2025. Il difensore francese salterà sicuramente la sfida d’apertura contro la Juventus a Torino, così come le trasferte contro Cagliari, Udinese e Atalanta, oltre alla partita casalinga contro il Bologna. Il suo possibile ritorno potrebbe avvenire il 29 settembre contro il Verona, o più probabilmente il 6 ottobre contro il Napoli.

Nonostante l’assenza prolungata di Varane, il Como ha deciso di non intervenire sul mercato per trovare un sostituto immediato, anche se c’era il timore che il recupero del giocatore potesse richiedere più tempo del previsto. Nel frattempo, Fabregas utilizzerà gli altri difensori della rosa nel suo schema 4-2-3-1, con Dossena, Goldaniga e Moreno pronti a coprire le posizioni centrali in assenza del francese, affiancati da uno tra Barba e Cassandro.