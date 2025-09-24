Como-Sassuolo: statistiche, quote e curiosità Coppa Italia

Como e Sassuolo si affrontano mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00 presso lo Stadio Sinigaglia di Como per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La partita, trasmessa in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset, mette in palio un posto agli ottavi contro la Fiorentina. Entrambe le squadre sono guidate da allenatori giovani e ambiziosi, pronti a dare battaglia per proseguire il loro percorso nella competizione.

Como-Sassuolo: scontro determinante al Sinigaglia

Il match tra Como e Sassuolo rappresenta uno dei punti salienti dei sedicesimi di Coppa Italia. I padroni di casa, allenati da Cesc Fabregas, arrivano a questa sfida forti di un avvio di stagione incoraggiante, testimoniato dalle vittorie contro Lazio e Fiorentina in campionato e dal successo per 3-1 ai danni del Sudtirol nel precedente turno di coppa. Il percorso recente del Como evidenzia una squadra solida, capace di reggere il confronto anche con avversari di livello superiore.

Dall’altra parte, il Sassuolo di Grosso si presenta al Sinigaglia con una sola vittoria nelle ultime quattro partite di Serie A, ma con segnali di crescita mostrati nella recente gara di San Siro contro l’Inter. Il passaggio del turno in coppa contro il Catanzaro (1-0) ha confermato una squadra ancora alla ricerca della migliore forma. Il confronto diretto, dunque, mette di fronte due realtà che cercano risposte importanti: per i lariani la conferma della loro solidità, per i neroverdi una scossa necessaria per trovare continuità.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche delle due formazioni offrono spunti rilevanti per comprendere il valore della sfida:

Como ha iniziato la stagione con due vittorie (contro Lazio e Fiorentina ), un pareggio ( Genoa ) e una sola sconfitta (contro il Bologna ).

ha iniziato la stagione con due vittorie (contro e ), un pareggio ( ) e una sola sconfitta (contro il ). La vittoria in trasferta sul campo della Fiorentina , decisa da un gol di Addai nel finale, ha dato fiducia e morale alla squadra di Fabregas .

, decisa da un gol di nel finale, ha dato fiducia e morale alla squadra di . Sassuolo ha invece raccolto solo tre punti nelle prime quattro giornate di campionato, ottenendo una sola vittoria ( Lazio ) e tre sconfitte ( Napoli , Cremonese , Inter ).

ha invece raccolto solo tre punti nelle prime quattro giornate di campionato, ottenendo una sola vittoria ( ) e tre sconfitte ( , , ). In coppa, il Sassuolo ha superato di misura il Catanzaro, mentre il Como si è imposto con autorità sul Sudtirol.

Squadra Ultimi 4 match campionato Turno precedente Coppa Italia Como 2V, 1N, 1P 3-1 vs Sudtirol Sassuolo 1V, 0N, 3P 1-0 vs Catanzaro

Questi dati confermano il momento positivo dei lariani rispetto ai neroverdi, ma la gara secca di coppa lascia sempre aperta ogni possibilità di risultato.

Le quote dei bookmakers: equilibrio o sorpresa?

Le quote offerte dai principali operatori di scommesse delineano una situazione di leggera preferenza per il Como. Il successo della formazione di casa è quotato 1.65, mentre una vittoria esterna del Sassuolo si attesta su un valore pari a 5.75. Il pareggio al termine dei tempi regolamentari viene proposto a 3.75.

Per quanto riguarda i mercati più seguiti, si nota una tendenza verso un match con poche reti: l’Under 2.5 viene quotato 1.70, così come l’opzione NoGol (almeno una delle due squadre a secco di gol). Questi dati suggeriscono aspettative di una partita tattica e chiusa, in cui gli equilibri difensivi potrebbero prevalere sulle giocate offensive.

Tendenze e curiosità numeriche: Como solido, Sassuolo in cerca di svolta

Analizzando le statistiche più recenti emergono alcune curiosità degne di nota:

Como ha segnato in tutte le partite ufficiali della stagione.

ha segnato in tutte le partite ufficiali della stagione. Il successo esterno contro la Fiorentina ha interrotto una serie di 5 trasferte senza vittorie.

ha interrotto una serie di 5 trasferte senza vittorie. Sassuolo ha registrato tre sconfitte in quattro gare di campionato, ma è andato in gol in tre occasioni su quattro.

ha registrato tre sconfitte in quattro gare di campionato, ma è andato in gol in tre occasioni su quattro. In caso di parità dopo 90 minuti, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore senza tempi supplementari.

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente interessante dal punto di vista tattico e statistico, con entrambe le compagini impegnate a invertire o confermare i rispettivi trend.

In conclusione, Como e Sassuolo si giocano l’accesso agli ottavi di Coppa Italia in una gara che promette equilibrio e attenzione ai dettagli. Tra numeri, quote e statistiche, il match del Sinigaglia rappresenta un banco di prova importante per due squadre desiderose di rilancio e continuità.