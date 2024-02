Codice della strada, cambia tutto da ora: cos’hanno deciso

Sono in arrivo delle novità per il Codice della strada 2024. L’esame è arrivato alla Camera e molte proposte sono state accettate. Il nuovo Codice della strada, dunque, avrà nuove regole e alcune di queste già fanno molto discutere. (Continua…)

Cos’è il codice della strada

Il codice della strada è un complesso di norme nella forma di codice emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. Ogni Stato nel mondo ne definisce il contenuto, le modalità di esecuzione e attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento giuridico interno e agli accordi internazionali. In Italia la prima norma è stata la legge del 20 marzo 1865, n. 2248 (ALL. D). Essa stabiliva le regole a cui attenersi sulla velocità e il corretto comportamento per i conducenti dei veicoli a trazione animale. In seguito arrivarono poi nuove norme con la diffusione delle biciclette e ovviamente dei veicoli con l’introduzione delle prime targhe. Tuttora ci sono cambiamenti al Codice della strada. Proprio nelle ultime ore l’esame contenente le nuove proposte sono state approvate dalla Camera. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)