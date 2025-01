“Mi sento male”: Claudio va a fare il prelievo del sangue, si accascia e muore

Una tragedia vera e propria si è consumata in queste ore all’interno di una struttura sanitaria per i prelievi del sangue. Un uomo, dopo aver fatto le analisi, si è sentito male e poco dopo è morto. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Ferentino, un 69enne muore dopo un prelievo: i fatti

Ferentino, un 69enne muore dopo un prelievo: i fatti. Un 69enne di Morolo, in provincia di Frosinone, Claudio Botticelli, è deceduto nella tarda mattinata di lunedì 20 Gennaio 2025 nella casa della salute a Ferentino. Come riportato da Frosinone Today, l’uomo aveva fatto il prelievo del sangue ed era in attesa di altri accertamenti quando all’improvviso si è sentito male. Si sono attivati i soccorsi ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”