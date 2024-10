Home | Cinema e Tv in lutto, addio a un grande: una carriera lunga 60 anni

Il mondo del cinema e della televisione sono in lutto, per la scomparsa di un grande attore americano. Colleghi, amici e appassionati del piccolo e grande schermo ricordano e omaggiano la sua carriera di successo lunga oltre 60 anni.

Una carriera di quasi 70 anni

Una carriera che ha attraversato più di sei decenni e che ha spaziato dal teatro, al cinema alle serie televisive: è questo il memorabile traguardo dell'attore venuto a mancare lo scorso lunedì 7 ottobre. Dopo la notizia, i social si sono riempiti di post con il suo volto mentre veste i panni dei suoi ruoli più iconici. I tanti amici e colleghi lo hanno ricordato sia per la sua professionalità che per il suo carattere energico che lo ha accompagnato, fino alla fine, in tantissime sfide lavorative.

Morta la star di “Beverly Hills 90210”

A dare la conferma della morte è stata la moglie, anche lei attrice, Christine Belford. La donna ha dato l'annuncio al The Hollywood Reporter. L'attore è scomparso all'età di 89 anni, a causa di un cancro, nella sua abitazione di Wilmington nella Carolina del Nord. "Era enormemente grato di essere stato, per quasi 70 anni, un attore" ha confidato nel dolore della perdita la moglie Christine. Nato a Baltimora nel 1935, gli esordi dell'attore risalgono agli anni '50 con ruoli teatrali a Broadway. Successivamente si affermò a Hollywood e poi sul piccolo schermo. La sua fama a livello internazionale si deve in particolare al suo ruolo nella popolarissima serie televisiva "Beverly Hills 90210".

