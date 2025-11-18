Ciclismo, paura per Mario Cipollini: è in ospedale, le sue condizioni

Mario Cipollini è stato ricoverato all’ospedale di Ancona per nuovi problemi cardiaci. L’ex velocista ha comunicato la sua situazione tramite un video pubblicato sui social, spiegando con calma la situazione e rassicurando chi negli anni lo ha seguito e amato.

“Il mio cuore continua a fare un po’ le bizze“, ha detto, ricordando che nel 2023 aveva già subito un intervento con l’inserimento di un loop recorder, un dispositivo utile a monitorare ritmo e frequenza. E ora a quanto pare i medici hanno riscontrato un problema.

Il sistema, ha spiegato Cipollini, ha segnalato alcune anomalie che hanno reso necessario un nuovo controllo approfondito. Da qui il ritorno in reparto per accertamenti. Nel video l’ex iridato ha spiegato che resterà in ospedale per qualche giorno, il tempo necessario per capire la strada da seguire. “Mi hanno richiamato all’ordine e detto: Mario, dobbiamo fare di nuovo lo studio“, ha spiegato.

L’umore è quello di chi affronta una fase delicata con realismo ma senza rinunciare alla leggerezza: “Sarebbe meglio essere su qualche salita della Lucchesia, ma la vita è questa. Non bisogna abbattersi”. Cipollini ha poi ricevuto centinaia di messaggi di sostegno, compreso quello dell’amico Jovanotti, grande appassionato di ciclismo.

