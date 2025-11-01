Lorenzo Bonicelli torna a sorridere e posta le prime foto: “Insieme a voi. Grazie”

La prima foto di Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente alle Universiadi è un messaggio di speranza e di riconoscenza. Il giovane ginnasta lombardo è tornato a mostrarsi sui social, pubblicando un’immagine che lo ritrae in sedia a rotelle, con la tuta della Nazionale e un bel sorriso. A corredo, poche parole, ma piene di significato: “Insieme a voi. Grazie”.

Lorenzo Bonicelli, la prima foto dopo l'infortunio e il saluto ai tifosi «Insieme a voi» https://t.co/AimhgDmoap — Mirko Mugnani (@m_mugnani) November 1, 2025

Dopo mesi durissimi, tra coma farmacologico, un delicato intervento in Germania e un lungo periodo di silenzio, Bonicelli sta affrontando la riabilitazione presso l’Unità Spinale del Niguarda di Milano. La foto è diventata in poche ore un simbolo di speranza: il post ha raccolto migliaia di messaggi di affetto da parte di tifosi, colleghi e appassionati di ginnastica artistica.

Sostenuto da una raccolta fondi che ha superato i 170.000 euro, il giovane atleta continua il suo cammino di recupero con grande determinazione. Nelle scorse settimane, Bonicelli aveva raccontato la sua vita dopo l’incidente: “Se oggi mi guardo allo specchio, mi dico che sono fortunato”. Parole che hanno commosso il mondo dello sport e mostrato la sua straordinaria capacità di reagire.

Il dramma risale al 23 luglio, durante le qualificazioni di ginnastica artistica alle Universiadi. Nel tentativo di chiudere l’esercizio agli anelli, Bonicelli è caduto in uscita e ha subito una lesione cervicale. Operato d’urgenza in Germania, i medici gli hanno ridotto una sublussazione della quinta vertebra e praticato una tracheotomia per aiutarlo a respirare.

Dopo settimane in terapia intensiva, l’atleta azzurro è stato trasferito a Milano il 7 agosto e poi ricoverato al Niguarda per iniziare la lunga riabilitazione. Da allora, nonostante le difficoltà, Lorenzo non si è mai arreso.

La sua società, la Ghislanzoni Gal, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le cure, ottenendo una risposta straordinaria. Tra i tanti messaggi di vicinanza, anche quello della campionessa Sofia Raffaeli, che dopo l’oro mondiale al cerchio gli ha dedicato la vittoria: “Siamo tutti con lui, spero torni presto a sorridere”.

Oggi quel sorriso è tornato, in una foto che racchiude gratitudine, speranza e tanta voglia di recuperare la piena efficienza fisica. Lorenzo Bonicelli oggi è un ragazzo che lotta per il suo futuro, e rappresenta un esempio per chiunque affronti una battaglia difficile come la sua.

Leggi anche: