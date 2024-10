“Ciao mamma, vado nel bosco”, poi scompare: paura per Roberta

Roberta è scomparsa lo scorso sabato, 12 ottobre 2024. Da quel giorno non si sa dove sia finita la 38enne. Roberta aveva lasciato un biglietto alla madre: “Ciao mamma, vado nel bosco”, per spiegarle dove si trovasse in caso la madre fosse andata a farle visita. Non si sa però se è mai veramente andata nel bosco o se da lì non sia mai tornata. Le ricerche continuano nonostante la pioggia battente, che sta cadendo in Trentino da ieri. Chi è Roberta e dove potrebbe essere finita? (Continua dopo le foto)

Roberta Zanella scomparsa da 7 giorni, le ricerche in Val di Sole

Roberta è stata vista per l'ultima volta sabato scorso: è stata la madre a lanciare l'allarme lunedì, denunciandone la scomparsa ai carabinieri. Tra martedì e mercoledì, sono state circa un centinaio le persone che hanno battuto palmo a palmo quasi tutta la valle per rintracciare Zanella. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco permanenti e volontari, anche con il nucleo droni, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza con unità cinofile, ma anche gli operatori del Soccorso alpino, cinofili della scuola addestramento cani di Trento e carabinieri. Da giovedì, le ricerche sono andate avanti anche se in forma ridotta a causa della violenta ondata di maltempo che sta colpendo il Trentino.

Chi è Roberta Zanella

Roberta Zanella è una donna di 38 anni che abita nella frazione di Monclassico a Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La donna vive da sola e quel giorno ha lasciato in casa il cellulare e il biglietto per la mamma, che di tanto in tanto andava a trovarla. “Ciao, sono nel bosco” avrebbe scritto prima di sparire nel nulla. La donna vive di lavori saltuari e chi la conosce la descrive come “molto riservata”. Dove potrebbe essere finita?

