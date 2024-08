Chiesa offerto al Barcellona: è il rumor di oggi sull’ala della Nazionale in uscita dalla Juventus. Federico Chiesa sta diventando sempre più un enigma per i bianconeri. La dirigenza, supportata dall’allenatore, lo ha emarginato e ora vorrebbe cederlo per circa 15-20 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore vuole rimanere ad alti livelli con un contratto importante (almeno 5 milioni di euro). Il suo agente, Fali Ramadani, sta cercando di piazzarlo in giro per l’Europa da settimane: secondo il quotidiano sportivo online iberico Sport, anche il Barcellona avrebbe ricevuto la proposta di Chiesa, già trattato un anno fa.

¿Te gustaría ver a Federico Chiesa en el Barça? 🤔 pic.twitter.com/po6ItTtLpD — Diario SPORT (@sport) August 6, 2024

Nel frattempo, il ds catalano Deco, che ha chiuso in queste ore Dani Olmo dal Lipsia (55 milioni), si trova a dover gestire la volontà dell’attaccante dell’Athletic Bilbao, Nico Williams, il quale sembra intenzionato a rimanere nei Paesi Baschi e non raggiungere i blaugrana dove è molto desiderato. Questo potrebbe aprire una porta per Chiesa al Barcellona, visto che gioca nella stessa posizione di Williams pur con caratteristiche diverse. Chiesa, 26 anni, aspetta pazientemente, anche se non esclude la possibilità di andarsene a parametro zero nel 2025, il che potrebbe aprire ulteriori scenari (l’Inter è più di una suggestione, vista la pratica consolidata sui parametri zero).

In Italia, oltre che ai nerazzurri, Chiesa piace anche a Roma, Lazio e Napoli: uno scambio con Raspadori non è da escludere, secondo La Repubblica, ma al momento non c’è alcuna trattativa in corso tra le due società. Indipendentemente dall’esito della vicenda che coinvolge l’ex Fiorentina, la Juventus sta puntando a due rinforzi per le fasce: Galeno e Conceicao del Porto sono in cima alla lista, insieme a Nico Gonzalez, che sta valutando il suo futuro con la Fiorentina. Al contrario, sembra improbabile un approdo di Adeyemi, il quale ha espresso fedeltà al Borussia Dortmund.