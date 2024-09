Chi vince la Champions League 2025? La formula della CL cambia con più partite e un sistema di qualificazione completamente rinnovato, ma i favoriti restano sempre gli stessi. Secondo i dati elaborati da Opta, che analizza migliaia di informazioni relative a squadre e giocatori, la sfida per il titolo finale sarà ancora una volta tra Manchester City e Real Madrid, con l’Inter nel ruolo di terza incomoda. Opta Predictor, un programma che prende in esame serie storiche, precedenti e statistiche di attacco e difesa, assegna al Manchester City di Pep Guardiola una probabilità del 25,3% di vincere la Champions.

La percentuale sale al 39,9% per l’approdo in finale e al 55% per la qualificazione in semifinale. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti segue con un 18,2% di possibilità di portare nuovamente il trofeo a Madrid. L’Inter, finalista due anni fa e sconfitta proprio dal City, è la terza squadra con una probabilità a doppia cifra: i nerazzurri hanno un 10,9% di chance di trionfare.

C’è un notevole distacco rispetto all’Arsenal, che ha solo il 6,4%. Subito dopo troviamo Bayer Leverkusen (5,4%), Barcellona (5,1%), Liverpool (4,2%), Bayern Monaco (4,1%) e Paris Saint Germain (4,1%). Il PSG, inoltre, risente del “girone di ferro” in cui si trova per qualificarsi alla fase finale (insieme a City, Atletico, PSV, Girona, Bayern, Arsenal, Salisburgo, Stoccarda).

Tre club inglesi dominano le prime posizioni, seguiti da Spagna e Germania con due squadre ciascuna. I tedeschi, oltre al Bayern Monaco, possono sperare anche nel Borussia Dortmund, finalista dell’anno scorso, che ha il 2,4% di probabilità di vittoria, la stessa del Lipsia.

Per quanto riguarda le squadre italiane, esclusa l’Inter, le prospettive non sono molte. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vincitrice dell’Europa League lo scorso anno, è la seconda italiana più quotata, con l’1,7% di possibilità, occupando il 14° posto in questa classifica. Tuttavia, i bergamaschi dovrebbero qualificarsi senza troppe difficoltà agli ottavi. Più indietro troviamo Juventus, Milan e Bologna: per i felsinei, le probabilità di superare almeno la prima fase si fermano al 55,4%.