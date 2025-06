Chi sarà il nuovo allenatore dell’Italia dopo il “no” di Ranieri

Il mondo del calcio italiano è scosso da una crisi senza precedenti che mette in discussione il futuro della nostra amata Nazionale. Chi sarà il prossimo CT azzurro dopo l’addio di Luciano Spalletti e il “no” di Claudio Ranieri? Tra ipotesi di ritorno, candidature eccellenti e giovani promesse, la Federazione è chiamata a una decisione cruciale.

Mancini? Un’ipotesi complicata tra rancori e rivelazioni

Il caso Roberto Mancini continua a tenere banco nel panorama calcistico italiano, rappresentando uno dei nodi più complessi da sciogliere per il futuro della Nazionale. L’ipotesi di un suo ritorno sulla panchina azzurra, sebbene non impossibile, appare oggettivamente difficile. I rapporti tra l’ex CT e la Federazione sono tutt’altro che idilliaci, segnati da uno “strappo” significativo: le sue dimissioni a sorpresa per accettare la guida della Nazionale araba. Questo gesto ha lasciato una ferita aperta, creando una distanza che non sarà semplice colmare.

Tuttavia, un elemento nuovo e potenzialmente in grado di riaprire un minuscolo spiraglio è emerso di recente. In una recente intervista, Mancini ha ammesso di aver commesso un “grave errore”. Questa dichiarazione, sebbene non un’esplicita richiesta di perdono, potrebbe essere interpretata come un tentativo di riavvicinamento, un’apertura verso una possibile ricomposizione. Resta da vedere se la Federazione sarà disposta a perdonare e a superare i dissapori, oppure se la strada per un suo ritorno rimarrà preclusa a causa dei trascorsi non proprio limpidi.

Candidature calde: Cannavaro, Gattuso e De Rossi in lizza, ma con riserve

Con il futuro di Roberto Mancini incerto, l’attenzione si sposta inevitabilmente su altri nomi di spicco del calcio italiano, figure che potrebbero ereditare l’arduo compito di risollevare le sorti della Nazionale. Tra i candidati più quotati figurano tre ex campioni del mondo del 2006: Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso e Daniele De Rossi. Ognuno di loro porta con sé un bagaglio di esperienza e carisma maturato sui campi da gioco, ma le loro candidature sono accompagnate da riserve. Sebbene abbiano intrapreso carriere da allenatori, la loro “prontezza” per un ruolo di tale spessore, come quello di guidare l’Italia in un momento così delicato, è ancora messa in discussione.

La gestione di una Nazionale, con le sue pressioni mediatiche, le aspettative di un intero Paese e la necessità di costruire un gruppo coeso e vincente in tempi brevi, richiede una maturità tattica e psicologica che, secondo molti osservatori, i tre ex azzurri potrebbero non aver ancora pienamente raggiunto. La scelta tra queste figure rappresenterebbe una scommessa, un investimento sulle nuove generazioni di allenatori, ma con un margine di rischio non trascurabile.

Dall’Under 20 alla Nazionale Maggiore: Corradi, Bonucci e Gilardino tra le opzioni

Il ventaglio delle opzioni per la panchina della Nazionale si allarga ulteriormente, includendo nomi che provengono direttamente dal vivaio della Federazione, in particolare dall’Under 20. Qui, infatti, si profilano altre figure interessanti, potenziali candidati al ruolo di CT. Si fa strada l’ipotesi legata a Bernardo Corradi, che potrebbe essere considerato per la guida tecnica, magari con l’ausilio di un’altra icona del calcio italiano, Leonardo Bonucci, riporta Fanpage.it. Entrambi, al momento, sono impegnati con la Nazionale Under 20, un ruolo che permette loro di acquisire esperienza nella gestione di giovani talenti e nelle dinamiche delle selezioni giovanili.

Questo tipo di esperienza, sebbene non direttamente paragonabile a quella di una Nazionale maggiore, potrebbe rappresentare un punto a loro favore. Stesso discorso per Alberto Gilardino, un altro ex compagno di Nazionale dei campioni del mondo 2006, anch’esso molto considerato nell’ambiente federale. Tuttavia, per Gilardino valgono le stesse considerazioni di Cannavaro, Gattuso e De Rossi: la sua preparazione e la sua esperienza da allenatore sono ancora in fase di consolidamento, e un salto così grande richiederebbe una valutazione attenta. La Federazione è chiaramente al bivio, chiamata a compiere una scelta strategica che avrà ripercussioni significative sul futuro del calcio italiano.

