Juventus, Comolli illustra il nuovo corso: la questione allenatore e il progetto sui giocatori

Un vento di rinnovamento soffia sulla Continassa. La Juventus inaugura una nuova era con la presentazione di Damien Jacques Comolli, il nuovo direttore generale bianconero. Volto noto nel panorama calcistico internazionale, Comolli si è presentato all’Allianz Stadium con idee chiare e ambizioni elevate, promettendo di infondere una mentalità vincente nel club.

Comolli in conferenza stampa di presentazione con la Juventus ha subito svelato quale sarà il futuro di Igor Tudor 📢



Che ne pensate? 👇🏼#juventusfc #tudor #comolli #footballvideos #CalcioinPillole pic.twitter.com/D525sR58Xe — Calcio In Pillole (@CalcioPillole) June 10, 2025

La sua ossessione è emersa prepotente: trionfare in ogni competizione. E per farlo, la prima mossa è stata quella di confermare la guida tecnica. Dalla prossima stagione e anche dopo il Mondiale per club, la panchina della Juventus sarà saldamente nelle mani di Igor Tudor. Una scelta che Comolli ha ribadito con fermezza, sottolineando il grande lavoro svolto dall’allenatore.

Un’altra notizia importante riguarda l’attacco: c’è un accordo con il PSG per Kolo Muani in prestito per il Mondiale per club, e la società confida di poterlo tenere anche per la prossima stagione. Discorso diverso per Dusan Vlahovic: “Dobbiamo parlare, qualcosa non ha funzionato ma lui è un top player. Voglio capire le sue intenzioni e motivazioni poi deciderò”, ha dichiarato Comolli, lasciando intendere che il futuro del serbo è ancora in bilico.

Importanti novità anche sul fronte dirigenziale. Giorgio Chiellini assumerà il ruolo di “Director of football strategy”, lavorando a stretto contatto con Comolli sia sugli aspetti sportivi che su quelli commerciali e di marketing. (continua dopo la foto)

Il nuovo DG ha anche annunciato la ricerca di un direttore sportivo dopo il benservito a Giuntoli. Il nuovo Ds si occuperà di trasferimenti e calciomercato. Arriverà poi un direttore tecnico, che riporterà direttamente a lui. “Vogliamo la struttura migliore possibile”, ha sottolineato Comolli, che ha già in mente il profilo ideale per queste posizioni chiave.

La Juventus del 2025 si prepara a tornare ai massimi livelli, con una struttura rinnovata e una mentalità vincente. Per la panchina si è scelta la continuità, considerato anche il buon lavoro svolto da Tudor nell’ultima parte della stagione. Mentre sul mercato la situazione è ancora fluida, ma con un’identità tattica già abbastanza delineata.

Leggi anche: