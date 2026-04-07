Il calcio italiano entra in una fase di transizione delicata e, per certi versi, inevitabile: Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della FIGC e la Federazione ha già fissato la data che diventa il nuovo spartiacque politico-sportivo della stagione: 22 giugno 2026, giorno dell’Assemblea Straordinaria Elettiva chiamata a scegliere il prossimo presidente. La notizia non è soltanto un cambio di poltrona: impatta su equilibri interni, linee di indirizzo e priorità operative, in un momento in cui il sistema calcio deve gestire insieme risultati sportivi, sostenibilità economica e credibilità istituzionale.

In queste ore, la sensazione è che la partita più importante non si giochi in campo ma nei rapporti tra le componenti: Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, LND, associazione calciatori e associazione allenatori. La scelta del nuovo vertice non riguarda solo un nome, ma il tipo di governance che il calcio italiano intende darsi da qui ai prossimi anni: più centralizzata o più “di compromesso”, più orientata al breve periodo o capace di sostenere una riforma vera di regole, calendari e controllo dei conti.

Gabriele Gravina assiste dagli spalti ad un allenamento della Nazionale italiana (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Perché le dimissioni cambiano il quadro: tempi, poteri e gestione della fase di passaggio

Le dimissioni di Gabriele Gravina aprono una fase in cui la parola chiave è “continuità amministrativa”, ma con un peso politico inevitabilmente ridotto per chi lascia. Il punto non è solo la guida formale: una Federazione, soprattutto in Italia, è un ecosistema di interessi legittimi ma spesso divergenti. Quando il presidente si dimette, la macchina non si ferma, però cambia la forza contrattuale di chi deve prendere decisioni, mediare conflitti e impostare la rotta su dossier cruciali.

La data del 22 giugno 2026 è significativa perché consegna al sistema un arco temporale abbastanza lungo da permettere la costruzione di candidature strutturate, ma non così ampio da “congelare” il calcio per mesi. È un equilibrio sottile: troppo poco tempo favorirebbe accordi lampo e candidature di apparato; troppo tempo, invece, rischierebbe di produrre immobilismo, con il campionato e le Nazionali costretti a vivere in un eterno “interregno”. In mezzo ci sono le scadenze sportive e gestionali: dalle dinamiche del fine stagione alle programmazioni estive, fino a un tema sempre più centrale come il rispetto dei parametri economico-finanziari, che condiziona mercato e iscrizioni.

In questa fase, il vero ago della bilancia diventa la capacità delle componenti federali di rimanere compatte su un’agenda minima: gestione ordinaria senza scosse, ma anche preparazione del terreno per decisioni non rinviabili. Il rischio è quello di una campagna elettorale “per bande”, dove ogni settore spinge il proprio candidato o il proprio pacchetto di richieste, trasformando la presidenza FIGC in una somma di veti. Il contrario sarebbe un percorso condiviso che, pur con sensibilità diverse, metta al centro alcune priorità comuni: qualità del prodotto Serie A, sostenibilità della piramide professionistica, rilancio del settore giovanile e un rapporto più credibile con arbitri e giustizia sportiva.

C’è poi un aspetto di percezione pubblica: quando una Federazione cambia guida, la domanda esterna è sempre la stessa: “Che cosa cambia davvero?”. Il punto è che cambiare il presidente non basta, se l’architettura dei poteri resta identica e se le riforme restano annunci. Ma può diventare un’occasione se la transizione viene letta come un momento di verifica dei risultati e, soprattutto, di metodo: trasparenza delle scelte, chiarezza sulle priorità, dialogo con club e tesserati senza ridursi a un braccio di ferro permanente.

Il voto del 22 giugno e gli equilibri tra Leghe: cosa conterà nella scelta del nuovo presidente

L’elezione del presidente FIGC non è mai un semplice esercizio di popolarità. È, piuttosto, la sintesi di rapporti di forza tra le componenti, ciascuna con i propri obiettivi: la Lega Serie A vuole stabilità del “prodotto” e margini di manovra su calendario e ricavi; la Serie B tende a difendere equilibrio competitivo e sostenibilità; la Lega Pro chiede regole che rendano la categoria meno vulnerabile; la LND rappresenta la base più ampia, spesso determinante negli equilibri elettorali; AIC e AIAC spingono su tutela dei tesserati, qualità del lavoro e percorsi tecnici.

Il nodo politico, quindi, è capire quale profilo verrà premiato: un “mediatore” capace di tenere insieme interessi divergenti o un “riformista” disposto a scontentare qualcuno pur di imporre una linea. In Italia, storicamente, vince chi riesce a mettere attorno allo stesso tavolo più blocchi possibili, ma il contesto attuale spinge a chiedersi se questa logica sia ancora sufficiente. La sensazione è che molti club e una parte dell’opinione pubblica sportiva vogliano risposte su temi concreti: tempi della giustizia sportiva, regole economiche, riforma dei campionati minori, sviluppo infrastrutturale, vivai e competitività internazionale.

Un altro punto centrale sarà la relazione tra Federazione e Leghe sul fronte economico. Il calcio moderno vive di ricavi televisivi e commerciali, ma anche di costi crescenti. Il presidente FIGC non decide i bilanci dei club, però può incidere su regolamenti, controlli e sistemi di licenza, che a cascata influenzano mercato, investimenti e stabilità delle società. È per questo che la campagna elettorale, pur muovendosi su slogan istituzionali, finirà per scendere su terreni molto pratici: “quali regole per garantire iscrizioni solide?”, “quali incentivi o vincoli per valorizzare i giovani?”, “quali strumenti per evitare crisi a ripetizione nei campionati professionistici?”.

Inoltre, la scelta del presidente peserà anche sul clima interno: un sistema litigioso si riflette inevitabilmente sulle Nazionali, sul rapporto con gli arbitri e sulla capacità di pianificare. Non è un dettaglio: quando la governance è debole, ogni decisione viene contestata e ogni dossier diventa una miccia. Al contrario, una leadership riconosciuta può permettere anche scelte impopolari, se percepite come coerenti e orientate al bene comune.

Le priorità sul tavolo: Nazionale, riforme e credibilità del sistema calcio

Chiunque vincerà il 22 giugno si troverà davanti a un’agenda piena, e con poco tempo per “ambientarsi”. La prima priorità sarà inevitabilmente sportiva: la gestione del progetto tecnico della Nazionale e, più in generale, del movimento azzurro. In Italia il commissario tecnico è un simbolo, ma non può essere l’unico parafulmine: se la Nazionale vive difficoltà, la Federazione deve avere una linea chiara su formazione, scouting, rapporto con i club e valorizzazione dei percorsi giovanili. Senza una strategia, ogni ciclo diventa una scommessa sul singolo allenatore, anziché un progetto stabile.

La seconda priorità è strutturale: riforme dei campionati e sostenibilità. Il calcio italiano porta sulle spalle un problema cronico di equilibrio economico, soprattutto nelle categorie inferiori, dove i ricavi non sempre reggono i costi. In questo senso, la presidenza FIGC è chiamata a una scelta: continuare con aggiustamenti graduali o affrontare una riorganizzazione più netta, che tocchi format, numero di squadre, criteri di partecipazione e controlli. Ogni intervento, qui, genera resistenze: perché riformare significa spostare risorse, cambiare abitudini e, in alcuni casi, tagliare privilegi.

La terza priorità è reputazionale: credibilità della giustizia sportiva e rapporto con la base. Il calcio vive di fiducia: dei tifosi, degli sponsor, dei giovani che scelgono un settore giovanile invece di un altro sport. Tempi chiari delle decisioni, comunicazione coerente, regole percepite come uguali per tutti: sono aspetti che non fanno titoli quanto un gol al 90’, ma incidono profondamente sul “valore” complessivo del sistema. E in un periodo in cui il calendario è sempre più saturo e il pubblico è sempre più esigente, la credibilità diventa un asset, non un dettaglio.

Infine, c’è una priorità che torna ciclicamente ma oggi è impossibile ignorare: infrastrutture e modernizzazione. Non riguarda solo gli stadi dei grandi club, ma anche centri sportivi, impianti territoriali e standard di lavoro. Una Federazione forte può fare pressione istituzionale, creare linee guida, facilitare percorsi e dare un quadro di regole che incoraggi investimenti. Senza questo, il calcio italiano rischia di rincorrere: sul campo e fuori.

Il 22 giugno 2026, quindi, non sarà soltanto una data elettorale. Sarà un referendum implicito su come il calcio italiano vuole ripartire: con un cambio di gestione di facciata o con una scelta capace di incidere su metodo, priorità e responsabilità. In mezzo, come sempre, ci saranno i club, i giocatori, gli allenatori e i tifosi: l’unica parte che non vota, ma che paga il prezzo di ogni decisione sbagliata.