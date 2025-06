Chi è Carlos Cuesta, prossimo tecnico del Parma: 6 lingue, Arteta e il passato alla Juventus

Non ha mai calcato i campi da calciatore professionista, eppure si appresta a diventare uno dei più giovani allenatori della Serie A. Il Parma ha scelto di affidare la guida tecnica della squadra a Carlos Cuesta, classe 1995, attualmente braccio destro di Mikel Arteta all’Arsenal. La decisione porta la firma dell’amministratore delegato Federico Cherubini, che ha voluto fortemente scommettere su di lui per il nuovo progetto tecnico dei gialloblù. Un contratto triennale è già pronto per essere firmato: la panchina del Parma attende il suo nuovo condottiero.

🚨🟡🔵 Carlos Cuesta arrives in Italy today in order to sign in as new Parma head coach.



He’s leaving Arsenal coaching staff with green light arrived: 29 year old manager will work in Serie A.



Here we go, exclusive story now confirmed. pic.twitter.com/kNtdUBC7NO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025

Da Palma de Mallorca a Londra: una carriera da studioso del calcio

Cuesta è nato a Palma de Mallorca, ma già a 18 anni ha iniziato la sua carriera nel calcio, entrando nello staff tecnico delle giovanili dell’Atletico Madrid. Il passaggio in Italia è arrivato presto, quando è approdato nel settore giovanile della Juventus, lavorando con l’Under 17. Proprio a Torino ha conosciuto Cherubini, oggi suo principale sponsor per l’arrivo a Parma.

Dal 2019 è assistente tecnico all’Arsenal, dove ha affiancato Mikel Arteta nella ricostruzione tecnica dei Gunners. In molti, nel Regno Unito, vedono in lui una delle menti più brillanti dello staff londinese, capace di dare un contributo diretto all’evoluzione tattica della squadra.

Tattica, comunicazione e leadership: il profilo di Cuesta

Esperto di tattica, attento ai dettagli e dotato di una straordinaria capacità comunicativa: Cuesta è noto per il suo approccio analitico e per la cura individuale dei giocatori. Parla sei lingue, dettaglio non secondario per un tecnico moderno chiamato a gestire spogliatoi internazionali.

All’Arsenal è stato protagonista di un metodo innovativo: sedute personalizzate sul campo e tramite video con ogni giocatore, con l’obiettivo di migliorarne la tattica individuale. Un approccio che ha convinto il Parma a puntare su di lui per l’ambiziosa stagione del ritorno in Serie A.

L’inizio di una nuova avventura

Per Cuesta si tratta della prima esperienza da capo allenatore. Dopo anni da assistente e osservatore privilegiato di uno dei progetti più affascinanti della Premier League, è pronto a mettersi alla prova in uno dei campionati più difficili d’Europa. A Parma lo attende una sfida vera: costruire, crescere e dimostrare che anche senza un passato da calciatore, si può diventare un grande allenatore.

