Shaktar-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League in programma questa sera alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. La Champions League è iniziata con due pareggi senza reti per lo Shakhtar Donetsk e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno fatto un’ottima figura contro l’Arsenal, spaventando la squadra di Arteta che successivamente ha travolto il Paris Saint-Germain.

L’Atalanta ha avuto anche la possibilità di vincere grazie a un rigore, ma Mateo Retegui ha sbagliato dal dischetto, mancando un’occasione preziosa contro una delle squadre più temibili di questa edizione del torneo. Ora, per i bergamaschi si apre un’altra sfida di prestigio contro lo Shakhtar, che ha a sua volta pareggiato 0-0 all’esordio contro il Bologna. Anche la squadra ucraina ha fallito un rigore con Sudakov nei minuti iniziali di quella partita, mancando l’opportunità di ottenere una vittoria importante.

L’ultima volta che Atalanta e Shakhtar si sono affrontate fu nella Champions League 2019/2020, con la vittoria dei bergamaschi per 3-0 a Kharkiv. Pusic, allenatore dello Shakhtar, ha parlato dell’Atalanta come una delle squadre più forti d’Europa, e si prepara a schierare un 4-3-3 con Traoré in attacco, supportato dai brasiliani Nevertton ed Eguinaldo. In mezzo al campo ci sarà probabilmente Kryskiv, affiancato da Sudakov e Bondarenko, mentre Konoplya è recuperato per la difesa.

Per l’Atalanta, Gasperini sembra intenzionato a puntare ancora su Mateo Retegui, affiancato da Lookman e De Ketelaere. Samardzic, che ha segnato il gol del pareggio contro il Bologna, dovrebbe partire dalla panchina. In difesa, Zappacosta potrebbe essere spostato a sinistra, con Bellanova sulla destra, mentre in mezzo al campo ci saranno Ederson e De Roon. In porta ci sarà Carnesecchi, protetto dal trio difensivo Kossonou, Djimsiti e Kolasinac. Oltre a Ruggeri, saranno assenti anche Brescianini e Hien per infortuni muscolari.

SHAKTHAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Eguinaldo, Traoré, Newerton. All. Pusic.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

