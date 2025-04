Pronostici Champions League: Barcellona vs Dortmund

Barcellona e Borussia Dortmund si preparano ad affrontarsi nel suggestivo scenario del Camp Nou per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League, in programma mercoledì 9 aprile. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video, con un team di commentatori d’eccezione. I blaugrana, determinati a sbarrare la strada ai gialloneri, si affidano alla spinta del pubblico di casa per ottenere un risultato favorevole. È un crocevia importante, con la vincente che affronterà chi prevarrà tra Inter e Bayern Monaco.

Statistiche e Formazioni: il Confronto Diretto

La sfida tra Barcellona e Borussia Dortmund vede due squadre con storie e statistiche degne di nota. Il Barcellona, sotto la guida di Flick, adotta un modulo 4-3-3, sfruttando la creatività di Pedri e la precisione di Lewandowski. Gli ospiti tedeschi, allenati da Kovac, rispondono con un 4-2-3-1, puntando sulle qualità offensive di Brandt e Adeyemi.

Un match che promette spettacolo, con il Camp Nou pronto ad accogliere tifosi da tutta Europa. Le statistiche giocano un ruolo chiave: il Barcellona ha vinto il 60% delle gare casalinghe in Champions, mentre il Borussia Dortmund ha dimostrato capacità di ribaltare le situazioni, vincendo 40% delle trasferte nei turni ad eliminazione diretta.

Calcio d’inizio: 21:00

21:00 Arbitro: Espen Eskas (Norvegia)

Espen Eskas (Norvegia) Var: Dennis Higler e Clay Ruperti (Olanda)

Il match sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video, con la funzionalità X Ray per accedere a statistiche in tempo reale e momenti chiave.

La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, con commenti tecnici di Massimo Ambrosini. Dopo il match, saranno disponibili gli highlights e le analisi dei principali incontri della Champions League.

In sintesi, il confronto tra Barcellona e Borussia Dortmund promette di essere una sfida intensa, con l’andata al Camp Nou che potrebbe rivelarsi decisiva. Le quote vedono leggermente favoriti i blaugrana, ma le sorprese nel calcio sono sempre dietro l’angolo. Non perdete l’occasione di seguire tutte le ultime novità e analisi esclusive sulle partite più attese. Barcellona–Borussia Dortmund sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio!

