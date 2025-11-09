Cesena-Avellino: Statistiche, Quote e Numeri della sfida

La sfida tra Cesena e Avellino, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026, si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 presso l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Questo confronto mette di fronte due formazioni che, pur con percorsi recenti differenti, ambiscono a consolidare o migliorare la propria posizione in classifica. In palio punti preziosi per rimanere agganciati alle zone alte della graduatoria, in un torneo che si conferma molto equilibrato.

Analisi dettagliata sull’andamento stagionale delle due squadre

Entrambe le compagini arrivano a questa gara con obiettivi chiari e motivazioni forti. Il Cesena, attualmente quarto con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13, dimostrando una discreta solidità difensiva e una buona efficacia offensiva. Gli uomini guidati da Mignani sono chiamati a riscattare la sconfitta di misura subita a Bari e a confermare la risalita dopo l’ultimo successo interno.

Ultime 5 partite del Cesena : 9 punti conquistati.

: 9 punti conquistati. Vittorie importanti contro Spezia e Südtirol .

e . Unica sconfitta nel recente turno in trasferta a Bari.

Dall’altra parte, l’Avellino occupa il settimo posto con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), 16 reti segnate e ben 19 subite, segno di una difesa a tratti vulnerabile ma di un attacco capace di colpire. Gli irpini hanno recentemente ritrovato la vittoria contro la Reggiana in una gara spettacolare e sono reduci da un periodo di risultati altalenanti.

Ultime 5 partite dell’ Avellino : 5 punti raccolti.

: 5 punti raccolti. Successo in rimonta 4-3 sulla Reggiana .

. Capacità di recuperare situazioni di svantaggio.

Confronto: precedenti storici e rendimento recente

La storia recente degli scontri diretti arride ai romagnoli: il Cesena è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro l’Avellino, con 3 vittorie e 2 pareggi. In casa, il bilancio è ancora più favorevole, con una sola sconfitta subita contro gli irpini in tutta la storia della cadetteria.

Ultimi 5 precedenti Risultato Cesena – Avellino 1-1 Avellino – Cesena 0-2 Cesena – Avellino 2-0 Avellino – Cesena 1-1 Cesena – Avellino 1-0

Da segnalare, inoltre, che quest’anno il Cesena ha raccolto meno punti tra le mura amiche rispetto alle aspettative, ma viene da una vittoria interna che ha ridato slancio. L’Avellino, invece, pareggia spesso fuori casa e mostra grande resilienza, essendo tra le squadre che guadagnano più punti in rimonta.

Le principali quote disponibili sulla sfida

Le valutazioni dei principali operatori di scommesse, come Sisal, indicano il Cesena come favorito per la vittoria. La quota per il successo dei bianconeri si attesta intorno a 1.85. Il pareggio (segno X) è considerato la seconda opzione più probabile, quotato a 3.25, mentre l’affermazione esterna dell’Avellino viene proposta a 4.25.

Vittoria Cesena : 1.85

: 1.85 Pareggio: 3.25

Vittoria Avellino: 4.25

Queste quote riflettono il maggiore equilibrio rispetto alle posizioni di classifica, ma anche la pressione che i padroni di casa sentiranno nell’affrontare una squadra capace di ribaltare situazioni complesse.

Dati, curiosità e tendenze numeriche nella sfida

Dal punto di vista statistico spiccano diversi elementi:

Entrambe le formazioni hanno segnato 16 reti dopo 11 giornate.

Il Cesena ha difeso meglio (13 gol subiti) rispetto all’ Avellino (19 reti incassate).

ha difeso meglio (13 gol subiti) rispetto all’ (19 reti incassate). Il possesso palla è pressoché simile: 48,9% Cesena , 49,6% Avellino .

, 49,6% . L’ Avellino ha una precisione al tiro leggermente superiore e pressa con maggiore intensità.

ha una precisione al tiro leggermente superiore e pressa con maggiore intensità. Tommaso Berti è coinvolto in gol o assist da due gare interne consecutive.

è coinvolto in gol o assist da due gare interne consecutive. Roberto Insigne ha ritrovato recentemente la via della rete, pur non avendo mai segnato al Cesena in Serie B .

ha ritrovato recentemente la via della rete, pur non avendo mai segnato al in . Gli irpini sono specialisti nelle rimonte: solo la Reggiana ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio.

Questi numeri raccontano una partita potenzialmente equilibrata, dove solidità difensiva e cinismo sotto porta potrebbero risultare decisivi.

In conclusione, Cesena e Avellino si preparano a un confronto che promette equilibrio e intensità, con entrambe le squadre desiderose di confermare i rispettivi progressi. Statistiche e quote indicano un leggero vantaggio per i romagnoli, ma l’imprevedibilità del torneo potrebbe riservare sorprese.