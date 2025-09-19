Cerignola-Foggia: statistiche, quote e curiosità del derby

Il derby tra Audace Cerignola e Foggia, in programma sabato 20 settembre alle ore 17:30, rappresenta uno dei momenti più sentiti di questo inizio stagione nel girone di Serie C. La sfida, che si gioca sul campo del Cerignola, arriva in un momento cruciale per entrambe le formazioni: i gialloblù hanno raccolto 5 punti nelle prime giornate, mentre il Foggia ne conta 4. Il match si preannuncia denso di significati sia per la classifica sia per la storica rivalità tra i due club pugliesi.

Il derby di Cerignola: una gara che vale più di tre punti

La partita tra Audace Cerignola e Foggia non è solo un semplice incontro di campionato, ma un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Il Foggia arriva all’appuntamento dopo un avvio caratterizzato da risultati altalenanti: la squadra guidata da Delio Rossi ha conquistato appena 4 punti, pagando soprattutto nelle gare fuori casa dove ha subito due sconfitte, incassando complessivamente sette reti senza riuscire a segnare lontano dallo stadio Zaccheria. Il recente pareggio contro il Latina ha lasciato l’ambiente perplesso: se da un lato il punto conquistato ha evitato ulteriori complicazioni in classifica, dall’altro le aspettative erano per una prestazione più convincente. Il pubblico rossonero sperava in una vittoria netta, ma la squadra ha lasciato la sensazione di dover migliorare sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco. La sfida contro il Cerignola è quindi considerata un vero e proprio esame di maturità, sia per la classifica sia per l’autostima del gruppo.

Analisi statistica: rendimento, forma e precedenti recenti

Analizzando le statistiche delle due squadre, emergono alcuni dati interessanti che aiutano a comprendere il momento delle formazioni:

Cerignola : 5 punti conquistati nelle prime giornate, rendimento casalingo solido.

: 5 punti conquistati nelle prime giornate, rendimento casalingo solido. Foggia: 4 punti, difficoltà marcate in trasferta con 2 sconfitte, 7 reti subite e nessun gol realizzato fuori casa.

I precedenti tra le due squadre, dal 2019 a oggi, raccontano di una rivalità sempre più accesa: ben 10 incontri ufficiali con 7 vittorie per il Cerignola e 3 per il Foggia. Uno dei ricordi più vivi per i rossoneri risale a maggio 2023, quando riuscirono a ribaltare il risultato negativo dell’andata dei playoff di Serie C, regalando un momento storico alla tifoseria allo Zaccheria.

Quote dei bookmakers e scenari principali

Le valutazioni dei principali operatori di scommesse riflettono l’equilibrio e le incertezze di un derby. Le quote disponibili alla vigilia dell’incontro sono:

Esito Quota Vittoria Cerignola 1,45 Pareggio 4,15 Vittoria Foggia 6,00

Queste cifre mostrano un chiaro favore per i padroni di casa, mentre il successo esterno del Foggia viene considerato meno probabile, anche alla luce del rendimento lontano da casa. Va sottolineato che, trattandosi di un derby, le quote possono subire variazioni repentine in base agli episodi di gioco, allo stato di forma dei protagonisti e al clima teso che spesso accompagna queste sfide.

Curiosità e tendenze: numeri che raccontano il derby

Il confronto tra Cerignola e Foggia è stato spesso caratterizzato da risultati imprevedibili e momenti memorabili. Ecco alcune curiosità numeriche:

Il Foggia non ha ancora segnato in trasferta in questa stagione.

non ha ancora segnato in trasferta in questa stagione. Il Cerignola ha vinto 7 degli ultimi 10 derby disputati.

ha vinto 7 degli ultimi 10 derby disputati. Nelle sfide recenti, la squadra di casa ha spesso avuto la meglio, confermando il peso del fattore campo in incontri così sentiti.

Questi dati suggeriscono una tendenza favorevole al Cerignola, almeno sul piano statistico, ma come spesso accade nei derby, ogni scenario resta aperto fino al fischio finale.

In conclusione, il derby tra Audace Cerignola e Foggia rappresenta un appuntamento chiave sia per la classifica che per l’umore delle due tifoserie. Le statistiche e le quote offrono spunti di riflessione importanti, ma sarà il campo a decretare il verdetto definitivo di una sfida che promette emozioni e tensione.