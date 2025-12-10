Home | Celtic-Roma: statistiche, tendenze e quote aggiornate in Europa League

Europa League pronta a regalare nuove emozioni con la sfida tra Celtic e Roma, in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21:00 al Celtic Park di Glasgow. Per la formazione giallorossa allenata da Gian Piero Gasperini si tratta di un appuntamento cruciale per consolidare la posizione in classifica e proseguire la corsa verso i playoff, dopo due sconfitte consecutive in campionato. Anche gli scozzesi, guidati da Wilfried Nancy, cercano continuità dopo il recente successo europeo.

Una sfida inedita in Europa League tra Celtic e Roma

La partita tra Celtic e Roma rappresenta un inedito nel panorama delle competizioni europee. Sebbene gli scozzesi abbiano già affrontato squadre italiane in ben 32 occasioni nelle coppe UEFA, sarà la prima volta che incrociano i giallorossi in una gara ufficiale. Il Celtic arriva a questa sfida dopo aver raccolto 7 punti nella fase a gironi, inclusa una brillante vittoria esterna per 3-1 contro il Feyenoord. La Roma, invece, conta 9 punti e cerca il tris di successi dopo aver già espugnato il campo dei Rangers lo scorso mese.

Celtic : solo 2 vittorie nelle ultime 16 gare contro squadre italiane (entrambe nel 2019-20 contro la Lazio ).

: solo 2 vittorie nelle ultime 16 gare contro squadre italiane (entrambe nel 2019-20 contro la ). Roma : punta alla terza vittoria consecutiva in Europa League per la prima volta dalla scorsa stagione.

: punta alla terza vittoria consecutiva in per la prima volta dalla scorsa stagione. L’unico precedente, un’amichevole di 21 anni fa, vide la Roma prevalere 1-0.

Statistiche e trend: forma e rendimento delle due squadre

Entrando nel dettaglio dei numeri, il Celtic si presenta con un rendimento altalenante ma con una curiosa costanza: nessuna delle ultime 19 partite casalinghe in Europa League è finita in pareggio (10 vittorie, 9 sconfitte). La squadra di Nancy si affida all’estro di Sebastian Tounekti, esterno tra i migliori dribblatori dell’edizione in corso, e al contributo offensivo di Daizen Maeda, già protagonista con due reti e due assist nelle ultime uscite.

Celtic : due vittorie nelle ultime tre partite europee, ma solo una volta in stagione ha infilato due successi di fila.

: due vittorie nelle ultime tre partite europee, ma solo una volta in stagione ha infilato due successi di fila. Roma : ha già battuto sia Rangers che Midtjylland e può eguagliare un record storico, vincendo tre trasferte europee consecutive (impresa riuscita solo nel 2021).

: ha già battuto sia che e può eguagliare un record storico, vincendo tre trasferte europee consecutive (impresa riuscita solo nel 2021). La solidità difensiva e il gioco corale sono i punti di forza dei giallorossi: ben 7 marcatori diversi in questa edizione, nessuno con più di una rete.

Quote principali e mercati favoriti dai bookmaker

Le lavagne dei bookmaker vedono la Roma leggermente favorita per il successo esterno, con il segno “2” offerto tra 2,15 e 2,20. Il pareggio si attesta intorno a quota 3,35, mentre la vittoria del Celtic oscilla tra 3,15 e 3,25. Notevole equilibrio anche nei mercati Under/Over, con entrambe le opzioni proposte a 1,85–1,83, indice di una partita potenzialmente aperta a più scenari.

Esito Quota media Vittoria Roma (2) 2,15 – 2,20 Pareggio (X) 3,35 Vittoria Celtic (1) 3,15 – 3,25 Under 2.5 / Over 2.5 1,85 – 1,83 Goal (entrambe segnano) 1,67

Tra i possibili marcatori, spiccano Dybala e Ferguson (entrambi quotati a 2,75–3,00), con Soulé (3,25) e, per il Celtic, Kenny e Maeda (3,25–3,75).

Curiosità numeriche e tendenze da tenere d’occhio

I dati Opta e le statistiche raccolte offrono spunti interessanti su entrambe le squadre:

Le ultime tre partite del Celtic in questa fase a gironi sono terminate sempre con almeno tre reti complessive.

in questa fase a gironi sono terminate sempre con almeno tre reti complessive. In cinque delle ultime sette gare della Roma si è invece verificato l’Under 2.5.

si è invece verificato l’Under 2.5. Il risultato esatto più probabile per i bookmaker è l’1-1 (quota 6–6,50), mentre la Roma ha vinto tre delle sue ultime sette partite per 2-1 (quota 9,50).

ha vinto tre delle sue ultime sette partite per 2-1 (quota 9,50). Nessun pareggio nelle ultime 19 sfide europee casalinghe del Celtic .

. L’argentino Dybala è tra i migliori bomber della competizione (10 gol dal 2022/23), mentre il compagno Pellegrini vanta 15 partecipazioni attive a rete nello stesso periodo.

La partita, trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, promette spettacolo e potrebbe incidere in modo significativo sul cammino europeo di entrambe le formazioni.

In sintesi, Celtic e Roma si preparano a un confronto tutto da vivere, tra statistiche, quote equilibrate e storie incrociate. Il match di Glasgow non sarà solo una sfida per il risultato, ma anche un banco di prova per entrambe le squadre nella fase calda della stagione europea.