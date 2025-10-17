Celta Vigo-Real Sociedad: statistiche, numeri e quote aggiornate

La nona giornata della Liga 2025/26 si apre con numerosi incontri di grande interesse, sia per la classifica sia per gli appassionati di statistiche e quote. In particolare, la sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad, in programma domenica 19 ottobre alle 16:15 all’Estadio Abanca-Balaídos, attira l’attenzione per l’equilibrio previsto dai bookmaker e per la ricca presenza di dati e numeri da analizzare. Con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti, il match promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto.

Un confronto tra squadre in cerca di rilancio nella Liga

Il duello tra Celta Vigo e Real Sociedad si preannuncia come uno dei più interessanti della giornata, non solo per l’importanza dei punti in palio ma anche per la situazione delle due formazioni in classifica. I padroni di casa, ancora a caccia del primo successo stagionale, proveranno a sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico galiziano per invertire la rotta. Dall’altra parte, la Real Sociedad intende consolidare la propria posizione e confermare la competitività mostrata nelle precedenti stagioni. Gli allenatori dovranno gestire al meglio le rispettive rose, puntando sia sull’esperienza di giocatori affermati che sull’entusiasmo dei giovani emergenti.

Statistiche a confronto: andamento, precedenti e rendimento individuale

Analizzando i dati delle prime otto giornate di campionato, emergono alcune tendenze interessanti:

Celta Vigo non ha ancora raccolto una vittoria, collezionando diversi pareggi e sconfitte, ma ha dimostrato di essere squadra ostica, capace di mettere in difficoltà avversari anche più quotati.

non ha ancora raccolto una vittoria, collezionando diversi pareggi e sconfitte, ma ha dimostrato di essere squadra ostica, capace di mettere in difficoltà avversari anche più quotati. Real Sociedad ha avuto un percorso altalenante, alternando buone prestazioni a passi falsi, ma può contare su un organico ricco di qualità e su giocatori esperti in grado di incidere nei momenti decisivi.

Dal punto di vista individuale, spiccano alcuni nomi:

Borja Iglesias ( Celta Vigo ): 4 gol in 8 partite, 13 tiri totali di cui 8 nello specchio, fondamentale sia come finalizzatore che come riferimento offensivo.

( ): 4 gol in 8 partite, 13 tiri totali di cui 8 nello specchio, fondamentale sia come finalizzatore che come riferimento offensivo. Iago Aspas ( Celta Vigo ): pur con una sola rete, ha già confezionato 12 passaggi chiave, confermandosi regista avanzato della manovra offensiva.

( ): pur con una sola rete, ha già confezionato 12 passaggi chiave, confermandosi regista avanzato della manovra offensiva. Mikel Oyarzabal ( Real Sociedad ): 2 gol e un assist in 8 presenze, oltre a 16 passaggi chiave, testimoniano la sua centralità nel gioco dei baschi.

( ): 2 gol e un assist in 8 presenze, oltre a 16 passaggi chiave, testimoniano la sua centralità nel gioco dei baschi. Ander Barrenetxea (Real Sociedad): 3 assist e 21 dribbling riusciti, importante sia nella costruzione che nell’uno contro uno.

Le principali quote dei bookmaker: equilibrio e margini sottili

Risultato William Hill Bet365 Vittoria Celta Vigo 2.15 2.10 Pareggio 3.30 3.40 Vittoria Real Sociedad 3.40 3.50

Le quote offerte dai principali bookmaker, come William Hill e Bet365, riflettono un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con un leggero favore per il Celta Vigo grazie al fattore campo. Il successo dei padroni di casa si attesta infatti poco sopra il raddoppio, mentre la vittoria esterna della Real Sociedad è quotata tra 3.40 e 3.50. Il pareggio, opzione tutt’altro che da escludere visto l’andamento recente delle due squadre, si posiziona in una fascia intermedia tra 3.30 e 3.40.

Tendenze e curiosità: numeri che raccontano il match

Alcune statistiche peculiari possono fornire indicazioni utili sull’andamento della sfida:

Celta Vigo ha spesso iniziato bene le partite, salvo poi calare nella ripresa: attenzione quindi alle possibili sorprese nei secondi tempi.

ha spesso iniziato bene le partite, salvo poi calare nella ripresa: attenzione quindi alle possibili sorprese nei secondi tempi. La Real Sociedad tende a subire pochi gol lontano da casa, ma fatica a segnare con regolarità nelle trasferte di questa stagione.

tende a subire pochi gol lontano da casa, ma fatica a segnare con regolarità nelle trasferte di questa stagione. Entrambe le squadre puntano molto sul gioco sugli esterni e sui dribbling, con Bryan Zaragoza ( Celta Vigo ) e Barrenetxea ( Real Sociedad ) particolarmente attivi nel creare superiorità numerica.

( ) e ( ) particolarmente attivi nel creare superiorità numerica. Presenza di giocatori affidabili dal dischetto (Borja Iglesias) e buona propensione alle palle inattive (Oyarzabal spesso decisivo su calcio piazzato).

In sintesi, la partita tra Celta Vigo e Real Sociedad si presenta come una sfida equilibrata e ricca di spunti statistici, con entrambe le squadre desiderose di cambiare passo in campionato. Le quote e i dati analizzati confermano l’incertezza del pronostico e la possibilità che siano i dettagli a fare la differenza tra vittoria e sconfitta.