Catanzaro-Venezia: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La prossima sfida di Serie B tra Catanzaro e Venezia, in programma domenica, richiama l’attenzione non solo per la tradizione storica tra le due squadre, ma anche per le recenti statistiche e le quote proposte dai bookmakers. L’incontro si disputerà sul campo della Regina del Sud, dove i lagunari non vincono da oltre cinquant’anni. Analizziamo i numeri principali, le statistiche comparative tra le due formazioni e qualche curiosità utile per gli appassionati e per chi segue il campionato cadetto.

Catanzaro-Venezia: una sfida dal passato ricco e lungo digiuno ospite

La storia degli scontri tra Catanzaro e Venezia in Calabria racconta di un tabù che dura da ben 21.770 giorni: era il 27 marzo 1966 quando i lagunari conquistarono l’ultima vittoria esterna, grazie a una rete di Ferruccio Mazzola. Da allora, la formazione calabrese ha mantenuto un bilancio favorevole, soprattutto negli ultimi decenni. L’ultimo confronto, nel 2023-2024, è stato particolarmente ricco di gol (3-2), evento raro nella storia recente di questa sfida, che negli anni aveva visto punteggi spesso contenuti. Solo negli anni Cinquanta si era assistito a un altro incontro con più di due marcature, precisamente nel 1954-1955 (4-3 per i giallorossi). Il pareggio per 0-0 del 2004-2005 è stato l’unico precedente all’undicesima giornata di Serie B, come avverrà in questa stagione.

Forma attuale e rendimento stagionale a confronto tra Catanzaro e Venezia

Le due squadre arrivano al confronto con situazioni di classifica differenti:

Catanzaro : 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte), 11 gol fatti e 10 subiti. In casa: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (5 gol fatti, 5 subiti).

: 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte), 11 gol fatti e 10 subiti. In casa: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (5 gol fatti, 5 subiti). Venezia: 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), 16 gol fatti e 9 subiti. In trasferta: 0 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta (5 gol fatti, 6 subiti).

Dopo una lunga serie di pareggi, il Catanzaro ha ritrovato il successo nelle ultime due gare contro Palermo e Mantova. Il Venezia invece, reduce dal netto 3-0 contro il Sudtirol, non ha ancora vinto due partite consecutive in questa stagione, riuscendo nell’impresa solo ai playoff dello scorso campionato.

Numeri stagionali: clean sheet e bomber distribuiti

Analizzando le statistiche stagionali emergono alcuni dati interessanti:

Venezia è la squadra con più “clean sheet” in Serie B: 5 partite senza subire gol.

è la squadra con più “clean sheet” in Serie B: 5 partite senza subire gol. Gli arancioneroverdi hanno mandato in gol ben 11 giocatori diversi, dimostrando una distribuzione delle reti tra vari elementi della rosa.

Il Catanzaro mostra una differenza positiva tra primo e secondo tempo (+4 punti), mentre il Venezia ha una variazione negativa (-4 punti), segno di un rendimento calante nella ripresa.

L’attenzione è anche su Kike Pérez, protagonista del match contro il Sudtirol con 2 assist e 1 gol, un record per la stagione corrente.

Quote principali e andamento storico degli scontri a Catanzaro

Per quanto riguarda le quote, i bookmakers evidenziano un equilibrio tra le due formazioni, considerata la storia recente e la posizione in classifica:

Esito Quote indicative Vittoria Catanzaro 2.60 – 2.80 Pareggio 3.00 – 3.20 Vittoria Venezia 2.70 – 2.90

I precedenti ufficiali in campionato a Catanzaro sono 13, con il seguente bilancio:

7 vittorie Catanzaro

3 pareggi

3 vittorie Venezia

15 gol fatti da Catanzaro

10 gol fatti da Venezia

La prima sfida risale alla stagione 1934-1935, mentre l’ultimo confronto si è chiuso con il pirotecnico 3-2.

Curiosità statistiche e tendenze: attenzione ai colpi di testa e ai clean sheet

Un dato particolare è il numero di gol realizzati di testa nell’ultimo incrocio (ben 3 su 5 totali). Nel campionato in corso, però, i giallorossi hanno segnato solo una volta in questo modo, mentre il Venezia è fermo a due gol di testa. La capacità di mantenere la porta inviolata (clean sheet) da parte dei lagunari è invece uno degli aspetti più rilevanti della stagione. Da sottolineare anche la prestazione di Kike Pérez, il cui contributo in fase offensiva rappresenta un’anomalia positiva rispetto agli altri centrocampisti della Serie B.

In sintesi, Catanzaro–Venezia si preannuncia come una partita dal grande interesse statistico, tra storici tabù, dati stagionali e l’equilibrio suggerito dalle quote dei bookmakers. La sfida potrà offrire indicazioni importanti sulla reale forza delle due squadre nel prosieguo del campionato.