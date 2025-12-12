Catanzaro-Avellino: statistiche, quote e numeri chiave Serie B

La 16ª giornata di Serie B propone una sfida di grande interesse tra Catanzaro e Avellino, in programma venerdì 13 dicembre 2025 alle 16:15 presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. L’incontro mette in palio punti fondamentali per due formazioni separate da pochi punti in classifica, entrambe determinate a consolidare la propria posizione nella zona centrale del campionato e a tenere vivo il sogno playoff.

Catanzaro e Avellino: confronto diretto e situazione in classifica

Il match tra Catanzaro e Avellino assume una valenza particolare per la classifica della Serie B. Attualmente, il Catanzaro occupa la settima posizione, mentre l’Avellino segue al decimo posto. Questa distanza ridotta rende ogni punto particolarmente pesante, soprattutto in una fase della stagione dove la corsa playoff si fa sempre più accesa. La posta in palio è alta: il Catanzaro punta a confermare la propria solidità davanti al proprio pubblico, mentre l’Avellino cerca di ridurre il gap e rilanciare le proprie ambizioni di classifica. La storia recente degli scontri fra le due squadre racconta un equilibrio sostanziale, con risultati spesso decisi da episodi e dettagli tattici.

Forma attuale, rendimento stagionale e migliori giocatori

Analizzando i numeri della stagione, emergono alcune differenze tra le due formazioni:

Catanzaro si distingue per un gioco più propositivo, con una media di 1,4 gol segnati a partita, un buon controllo del possesso palla e una differenza reti leggermente superiore.

Avellino mostra maggiore compattezza difensiva ed è abile nelle ripartenze, con una media gol di 1,2 reti a partita.

Tra i protagonisti di questa prima parte di stagione spiccano, per il Catanzaro, giocatori come Alphadjo Cisse, Simone Pontisso e Jacopo Petriccione, che formano un centrocampo solido e creativo. In difesa si segnalano Matias Antonini e Gianluca Di Chiara. L’Avellino può contare sull’esperienza e la solidità di Lorenzo Šimić e Alessandro Fontanarosa in difesa, oltre alla regia di Dimitrios Sounas e la presenza a centrocampo di Filippo Missori e Martin Palumbo. Secondo i rating di Sofascore, la qualità media si mantiene alta in entrambi i reparti chiave delle due squadre.

Le statistiche stagionali a confronto: punti di forza e debolezza

Una panoramica delle statistiche principali aiuta a comprendere meglio le dinamiche del match:

Squadra Gol segnati Gol subiti Porte inviolate Possesso palla medio Catanzaro 1,4 Dato non fornito Dato non fornito Dato non fornito Avellino 1,2 Dato non fornito Dato non fornito Dato non fornito

Questi numeri suggeriscono che il Catanzaro tende a controllare maggiormente il gioco e a produrre più occasioni, mentre l’Avellino basa le proprie fortune su organizzazione e solidità, cercando di sfruttare al meglio le occasioni create.

Le quote principali dei bookmaker per Catanzaro-Avellino

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida. In genere, il fattore campo favorisce il Catanzaro, che viene considerato leggermente favorito per la vittoria finale, mentre le possibilità di pareggio e di successo esterno dell’Avellino sono valutate come opzioni comunque plausibili. Le quote per i mercati più tradizionali (esito finale 1X2, Under/Over gol, Gol/No Gol) oscillano in base alle ultime prestazioni delle squadre e alle statistiche stagionali. Non mancano poi le proposte su marcatori e risultati esatti, che fotografano un match dal pronostico aperto e con diversi possibili sviluppi.

Tendenze statistiche e curiosità del match

Alcune tendenze numeriche possono aiutare a leggere meglio il confronto:

Catanzaro ha spesso segnato almeno un gol nelle partite casalinghe di questa stagione.

L'Avellino si è dimostrato squadra difficile da battere in trasferta, raccogliendo diversi punti lontano dal proprio stadio.

si è dimostrato squadra difficile da battere in trasferta, raccogliendo diversi punti lontano dal proprio stadio. Entrambe le formazioni hanno una distribuzione equilibrata dei gol tra primo e secondo tempo.

I precedenti recenti tra le due squadre sono spesso terminati con scarti minimi.

Questi dettagli confermano l’impressione di una sfida molto equilibrata, dove saranno i particolari a fare la differenza.

In sintesi, Catanzaro–Avellino si prepara a offrire un confronto intenso e ricco di spunti sia dal punto di vista statistico che tattico. Le due squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni elevate e statistiche simili, elementi che promettono una gara incerta e combattuta fino al triplice fischio finale.