Catania-Siracusa: Statistiche, Quote e Dati del Derby Siciliano

Il clima siciliano si fa incandescente per un derby che promette emozioni: domenica 5 ottobre 2025, allo Stadio Angelo Massimino, Catania e Siracusa si affrontano in una sfida dal grande valore simbolico e sportivo, valida per la Serie C. Il match, in programma nel pomeriggio, riveste un’importanza particolare sia per la classifica che per la storica rivalità tra le due squadre. Mentre i rossazzurri cercano riscatto dopo una serie di risultati deludenti, gli azzurri vogliono interrompere il periodo negativo e rilanciare le proprie ambizioni.

Domenica al Massimino, una sfida che vale più dei tre punti

Il derby tra Catania e Siracusa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie C. Il confronto tra le due formazioni siciliane va oltre la semplice ricerca dei tre punti: in palio ci sono orgoglio, supremazia territoriale e una spinta importante per il prosieguo del campionato. I padroni di casa, guidati da Domenico Toscano, tornano a disporre dell’allenatore dopo la squalifica, elemento che restituisce fiducia all’ambiente. Dall’altra parte, il Siracusa allenato da Marco Turati è alla ricerca di una scossa per abbandonare l’ultima posizione in classifica. L’atmosfera allo stadio si preannuncia caldissima, con le tifoserie pronte a sostenere i propri colori in un pomeriggio di grande tensione e spettacolo.

Forma e rendimento recente delle due squadre siciliane

Analizzando il percorso stagionale delle due squadre, emergono alcune differenze significative:

non vince dal 6 settembre, data in cui aveva superato il . Da allora sono arrivati tre pareggi consecutivi, segnando una battuta d’arresto nella rincorsa alle prime posizioni. Il reparto offensivo rossazzurro ha mostrato difficoltà nel concretizzare le occasioni, mentre il centrocampo fatica a mantenere equilibrio e lucidità.

, invece, è reduce da un periodo ancora più complicato: un solo successo e ben sei sconfitte, ultimo posto in classifica e una difesa spesso in affanno. La squadra di Turati ha evidenziato una certa qualità nella costruzione del gioco, ma la mancanza di un attaccante prolifico limita le potenzialità offensive.

Entrambe le formazioni sono chiamate a migliorare l’efficacia sotto porta e la solidità difensiva per invertire la tendenza negativa.

Analisi dei precedenti e dati comparativi

I precedenti tra Catania e Siracusa alimentano la rivalità regionale. Negli ultimi derby disputati:

Il Catania ha spesso avuto la meglio tra le mura amiche, sfruttando il fattore campo e il sostegno della tifoseria.

ha spesso avuto la meglio tra le mura amiche, sfruttando il fattore campo e il sostegno della tifoseria. Il Siracusa ha raramente espugnato il Massimino , ma i confronti sono stati quasi sempre equilibrati, con risultati decisi da episodi e dettagli.

ha raramente espugnato il , ma i confronti sono stati quasi sempre equilibrati, con risultati decisi da episodi e dettagli. La tradizione suggerisce una sfida combattuta, dove il vantaggio psicologico può fare la differenza.

Ultime 5 gare al Massimino Risultato Catania vs Siracusa 2-1 Catania vs Siracusa 1-1 Catania vs Siracusa 1-0 Catania vs Siracusa 0-0 Catania vs Siracusa 2-0

Quote principali e mercati disponibili per il derby

Le principali agenzie di scommesse offrono diverse quote per il derby siciliano, riflettendo il sostanziale equilibrio tra le due squadre ma con un leggero favore per il Catania, grazie al fattore campo e al miglior posizionamento in classifica. I mercati più popolari per questa partita includono:

Risultato finale 1X2: leggero vantaggio per il segno “1” ( Catania vincente), con quota attorno a 1.90-2.00; il pareggio si aggira tra 3.00 e 3.20, mentre la vittoria esterna del Siracusa oscilla tra 3.60 e 4.00.

leggero vantaggio per il segno “1” ( vincente), con quota attorno a 1.90-2.00; il pareggio si aggira tra 3.00 e 3.20, mentre la vittoria esterna del oscilla tra 3.60 e 4.00. Under/Over 2.5 gol: dati i precedenti e le difficoltà offensive di entrambe, la quota per meno di 3 reti complessive è leggermente favorita.

dati i precedenti e le difficoltà offensive di entrambe, la quota per meno di 3 reti complessive è leggermente favorita. Marcatore: pochi i candidati attesi al gol, vista la scarsa prolificità recente di entrambe le squadre.

Le quote sono soggette a variazione in base alle ultime novità di formazione e alle tendenze degli scommettitori.

Tendenze e curiosità statistiche prima del derby

Alcuni dati e curiosità aiutano a inquadrare meglio il match:

Catania ha segnato almeno una rete in tutte le gare casalinghe disputate finora.

ha segnato almeno una rete in tutte le gare casalinghe disputate finora. Il Siracusa ha collezionato sei sconfitte, ma in trasferta si è spesso dimostrato più solido che tra le mura amiche.

ha collezionato sei sconfitte, ma in trasferta si è spesso dimostrato più solido che tra le mura amiche. Negli ultimi cinque derby disputati al Massimino , in tre occasioni non si sono registrate più di due reti totali.

, in tre occasioni non si sono registrate più di due reti totali. Entrambe le squadre hanno una percentuale di pareggi superiore alla media del campionato.

In attesa del fischio d’inizio, Catania–Siracusa si conferma una partita dal grande fascino, ricca di spunti statistici e storici. La rivalità, la posta in palio e l’equilibrio tra le formazioni rendono questo derby uno degli appuntamenti più seguiti del weekend di Serie C.