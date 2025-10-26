Home | Catania-Benevento e Cosenza-Potenza: statistiche e quote Serie C

Il campionato di Serie C entra nel vivo con l’undicesima giornata che propone sfide di grande interesse per la classifica. Due partite spiccano nel panorama odierno, entrambe in programma alle ore 14.30 di domenica 26 ottobre 2025: Catania-Benevento e Cosenza-Potenza. In questo articolo analizziamo le statistiche principali e le quote aggiornate dei bookmaker per questi incontri, concentrandoci sui dati più rilevanti per comprendere meglio il contesto competitivo e le possibili evoluzioni della giornata.

Catania-Benevento: il big-match al Massimino

La sfida tra Catania e Benevento si presenta come il vero big-match di questa giornata di Serie C. Lo Stadio Angelo Massimino si prepara a ospitare un confronto tra due piazze di grande tradizione calcistica. I rossazzurri siciliani arrivano dalla vittoria contro la Salernitana, che ha permesso loro di salire a quota 21 punti, a una sola lunghezza dalla vetta. Gli ospiti campani, invece, sono reduci dal successo sul Potenza e guidano la classifica insieme ai cugini della Salernitana, proprio davanti al Catania. Entrambe le squadre puntano dichiaratamente alla promozione e lo scontro diretto rappresenta un crocevia fondamentale per le loro ambizioni. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e il pubblico dovrebbe rispondere con una cornice di tifo importante.

Statistiche e rendimento: Catania e Benevento a confronto

Catania ha raccolto 21 punti in 10 giornate, con una sola sconfitta e un rendimento casalingo molto positivo.

ha raccolto 21 punti in 10 giornate, con una sola sconfitta e un rendimento casalingo molto positivo. Benevento guida la classifica con una lunghezza di vantaggio, grazie a un cammino quasi perfetto e una difesa tra le meno battute del torneo.

guida la classifica con una lunghezza di vantaggio, grazie a un cammino quasi perfetto e una difesa tra le meno battute del torneo. Entrambe le squadre arrivano da vittorie convincenti contro avversari di primo piano.

I precedenti tra le due formazioni in Serie C sono rari, aumentando l’attesa attorno a questo incrocio.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, mister Toscano dovrebbe confermare il 3-4-2-1 per il Catania, con Di Gennaro leader difensivo e Forte riferimento offensivo. Il Benevento di Auteri dovrebbe rispondere con un 3-4-3, affidandosi in avanti a Salvemini, Lamesta e Manconi.

Cosenza-Potenza: lotta per i playoff al Marulla

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla si affrontano due squadre che inseguono un posto nei playoff. Il Cosenza, appena retrocesso dalla Serie B, ha trovato una certa solidità e occupa la zona playoff con 16 punti, dopo il pareggio esterno contro il Sorrento. Gli ospiti del Potenza, a quota 13 punti, sono reduci da una sconfitta prevedibile contro il Benevento ma puntano a rilanciarsi in questa trasferta.

Cosenza ha mostrato buone capacità di reazione, come dimostrato dal pareggio esterno nell’ultima giornata.

ha mostrato buone capacità di reazione, come dimostrato dal pareggio esterno nell’ultima giornata. Potenza ha mantenuto un ritmo costante, pur incontrando difficoltà contro le squadre di vertice.

ha mantenuto un ritmo costante, pur incontrando difficoltà contro le squadre di vertice. Entrambe le squadre adottano il 4-3-3, con Mazzocchi e Selleri come punti di riferimento offensivi.

Quote principali: equilibrio e leggere preferenze

Le quote Snai per Catania-Benevento riflettono un equilibrio sostanziale, con un leggero vantaggio per i padroni di casa:

Esito Quota Vittoria Catania 2,25 Vittoria Benevento 2,95 Pareggio 3,10

Per Cosenza-Potenza il pronostico dei bookmaker è più sbilanciato a favore dei calabresi:

Esito Quota Vittoria Cosenza 1,67 Pareggio 3,55 Vittoria Potenza 4,40

Queste quote evidenziano come il fattore campo pesi molto nelle valutazioni degli operatori, soprattutto nel caso dei Lupi calabresi.

Tendenze e curiosità statistiche dei match

Alcuni dati curiosi emergono dall’analisi delle ultime giornate:

Catania ha segnato almeno una rete in tutte le partite casalinghe disputate finora.

ha segnato almeno una rete in tutte le partite casalinghe disputate finora. Benevento vanta una delle migliori difese del girone, con pochissimi gol subiti.

vanta una delle migliori difese del girone, con pochissimi gol subiti. Cosenza ha pareggiato due delle ultime tre partite, confermando una certa solidità ma anche qualche difficoltà a chiudere i match.

ha pareggiato due delle ultime tre partite, confermando una certa solidità ma anche qualche difficoltà a chiudere i match. Potenza in trasferta alterna prestazioni brillanti a cali improvvisi, ma raramente chiude la gara senza segnare.

I dati raccolti permettono di cogliere le principali tendenze di queste sfide, tra ambizioni di vertice e obiettivi playoff. Le statistiche e le quote aggiornate confermano quanto sia incerta e appassionante la corsa in Serie C, con margini sottili che possono fare la differenza in ogni partita.