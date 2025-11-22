Carrarese-Reggiana: Statistiche, Quote e Trend per la Serie B

La tredicesima giornata del campionato di Serie B 2025-26 propone un confronto particolarmente interessante presso lo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri di Carrara: sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano Carrarese e Reggiana, due formazioni separate da un solo punto in classifica e in piena corsa per un posto nei playoff. L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tecnici e statistici, con entrambe le squadre determinate a consolidare la propria posizione in graduatoria.

Carrarese-Reggiana: sfida playoff in un campionato equilibrato

L’incrocio tra Carrarese e Reggiana accende i riflettori sulla zona playoff della Serie B. I padroni di casa occupano la decima posizione con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, mentre gli ospiti sono ottavi a quota 16 punti, con una striscia di 4 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il bilancio dei gol segnati è identico (18 reti a testa), ma la differenza si nota nelle reti subite: 16 per i toscani, 18 per gli emiliani. Il match rappresenta un vero e proprio snodo per entrambe, che potrebbero sfruttare la partita per rilanciarsi in vista delle prossime settimane. La designazione arbitrale vede protagonista Daniele Perenzoni, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Bitonti, con Santoro al VAR.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le squadre

L’analisi delle ultime cinque partite evidenzia:

Carrarese : 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte)

: 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte) Reggiana: 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)

Risultati dettagliati:

Carrarese Risultato Pescara-Carrarese 2-2 Carrarese-Venezia 3-2 Cesena-Carrarese 2-1 Carrarese-Frosinone 0-2 Südtirol-Carrarese 1-1

Reggiana Risultato Reggiana-Bari 3-1 Monza-Reggiana 3-1 Reggiana-Modena 1-0 Avellino-Reggiana 4-3 Reggiana-Virtus Entella 0-0

I precedenti sorridono leggermente agli emiliani: nelle ultime 17 sfide ufficiali tra Serie B e Serie C, la Reggiana vanta una serie aperta di risultati utili contro la Carrarese (8 vittorie, 9 pareggi). In particolare, a Carrara i padroni di casa non vincono dal 2001 contro i granata.

Quote dei principali bookmaker per Carrarese-Reggiana

Le quote delle principali agenzie di scommesse riflettono l’equilibrio atteso per questo confronto, ma con una leggera preferenza per i padroni di casa:

Vittoria Carrarese : quota 1.95

: quota 1.95 Pareggio: quota 3.25

Vittoria Reggiana: quota 4.00

Questi valori indicano che, secondo gli operatori, il successo dei toscani è l’ipotesi più probabile, seguita dal pareggio. La vittoria esterna degli emiliani viene invece considerata come risultato meno frequente, ma non da escludere vista la storia recente degli scontri tra le due formazioni.

Tendenze, curiosità e dati individuali di rilievo

Alcune curiosità statistiche arricchiscono l’analisi del match:

La Carrarese non ha mai subito così poche sconfitte (3) nelle prime 12 giornate della sua storia in Serie B .

non ha mai subito così poche sconfitte (3) nelle prime 12 giornate della sua storia in . La Reggiana potrebbe eguagliare o superare il suo miglior rendimento a questo punto della stagione nell’era dei tre punti.

potrebbe eguagliare o superare il suo miglior rendimento a questo punto della stagione nell’era dei tre punti. Possesso palla medio: Carrarese 51,4% – Reggiana 46,3%.

51,4% – 46,3%. Precisione al tiro: Reggiana 50,6% – Carrarese 44,4%.

50,6% – 44,4%. Capocannonieri: Nicolás Schiavi (Carrarese, 5 gol), Manolo Portanova , Elayis Tavsan , Andrija Novakovich (Reggiana, 3 gol).

(Carrarese, 5 gol), , , (Reggiana, 3 gol). Assist: Mattia Finotto (Carrarese, 3), Massimo Bertagnoli (Reggiana, 3).

La partita si preannuncia quindi come una vera sfida a scacchi, in cui episodi e situazioni da palla inattiva potrebbero risultare determinanti.

In conclusione, Carrarese–Reggiana rappresenta uno dei confronti più attesi della giornata, grazie all’importanza della posta in palio e all’equilibrio dei dati statistici. Numeri, tendenze e quote sottolineano l’incertezza della vigilia, rendendo l’incontro imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.