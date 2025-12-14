Carrarese-Entella: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Carrarese e Virtus Entella si preparano a sfidarsi domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio dei Marmi di Carrara, in occasione della 16ª giornata del campionato di Serie B. L’incontro mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica e si preannuncia come uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla salvezza e per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.

Un confronto diretto che pesa sulla zona salvezza

La partita tra Carrarese e Virtus Entella rappresenta uno snodo importante della stagione per entrambe le formazioni. I toscani, tredicesimi in classifica con 16 punti, hanno ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, segnando 20 reti e subendone 24. I liguri inseguono a 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol fatti e 21 subiti), occupando la quattordicesima posizione. La posta in palio è alta: un successo potrebbe significare allontanarsi dalla zona retrocessione e avvicinarsi alla metà classifica. L’equilibrio è confermato anche dalle recenti prestazioni: entrambe le squadre arrivano da un periodo non positivo, con la Carrarese che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime cinque gare e la Virtus Entella che ha ottenuto 5 punti nello stesso arco temporale.

Forma attuale e precedenti tra le due squadre

Analizzando i risultati più recenti, emerge un quadro di difficoltà, soprattutto per i padroni di casa:

Carrarese : 0-2 contro il Frosinone , 1-1 con il Südtirol , 0-0 con la Reggiana , 0-5 dal Palermo , 2-3 contro la Sampdoria .

: 0-2 contro il , 1-1 con il , 0-0 con la , 0-5 dal , 2-3 contro la . Virtus Entella: 1-0 sull’Empoli, 0-0 con la Reggiana, 1-1 contro il Palermo, 2-3 con il Catanzaro, 0-1 contro lo Spezia.

I precedenti negli ultimi anni, giocati prevalentemente in Serie C, vedono un bilancio leggermente favorevole ai liguri con 6 vittorie contro le 3 dei toscani e un solo pareggio. Tuttavia, la Carrarese ha saputo sfruttare il fattore campo, vincendo gli ultimi due confronti casalinghi (3-1 nel 2022, 2-0 nel 2023).

Le quote principali e le aspettative dei bookmaker

Le principali agenzie di scommesse, come Sisal, attribuiscono un leggero favore alla Carrarese, il cui successo è quotato a 2.60. Il pareggio, considerato l’esito meno probabile, viene offerto a 3.10, mentre la vittoria esterna della Virtus Entella è valutata a 2.80. Le quote riflettono dunque l’equilibrio tra le due squadre, con la possibilità di un match molto combattuto e poco prevedibile. I bookmaker tengono conto delle difficoltà offensive dei liguri e della maggiore pericolosità offensiva dei toscani, ma anche della vulnerabilità difensiva di entrambe.

Tendenze di rendimento e curiosità numeriche

Alcuni dati statistici emergenti dalle prime 15 giornate di campionato offrono spunti interessanti:

La Carrarese ha segnato 20 gol (1,33 a partita) contro i 14 della Virtus Entella (0,93 a gara).

ha segnato 20 gol (1,33 a partita) contro i 14 della (0,93 a gara). I liguri subiscono leggermente meno (1,40 gol a partita) rispetto ai toscani (1,60).

Entrambe hanno subito 4 reti su rigore; la Carrarese ha trasformato 4 penalty, la Virtus Entella 2.

ha trasformato 4 penalty, la 2. Nicolás Schiavi (5 gol) e Fabio Abiuso (4) sono i principali realizzatori per i padroni di casa; per gli ospiti spicca Andrea Tiritiello con 6 reti.

(5 gol) e (4) sono i principali realizzatori per i padroni di casa; per gli ospiti spicca con 6 reti. Sui calci piazzati, attenzione a Manuel Cicconi (4 assist) e Tommaso Fumagalli (3 assist).

(4 assist) e (3 assist). In porta, Marco Bleve ha mantenuto la porta inviolata 5 volte contro le 3 di Simone Colombi .

ha mantenuto la porta inviolata 5 volte contro le 3 di . Dal punto di vista disciplinare, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi ha una media alta di cartellini: circa 6 a partita.

La partita si preannuncia tesa, con la gestione dei dettagli – come le palle inattive e la disciplina – che potrebbe risultare decisiva ai fini del risultato finale.

In conclusione, Carrarese e Virtus Entella si affrontano in un match dal valore elevato sia in termini di classifica sia per il morale. Le statistiche e le quote rappresentano uno specchio fedele dell’equilibrio che caratterizza questa sfida, lasciando aperti tutti gli scenari per una gara vibrante e ricca di spunti tecnici e tattici.