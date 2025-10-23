Carpi-Gubbio: statistiche, storia e quote della sfida di Serie C

La sfida tra Carpi e Gubbio, in programma sabato alle ore 17:30 presso lo stadio Cabassi, rappresenta un appuntamento di rilievo per la Serie C. L’incontro mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti opposti in campionato e che si confrontano su un terreno dove la storia racconta una tradizione ben precisa. L’analisi delle statistiche e delle tendenze recenti offre spunti interessanti per comprendere meglio i possibili sviluppi della partita.

Carpi-Gubbio: una sfida tra momenti opposti ma con un tabù storico

Il Carpi arriva a questa partita forte di una serie positiva: nelle ultime tre gare ha raccolto 7 punti, mostrando una crescita sia in termini di risultati che di prestazione, come dimostrato dal recente successo contro l’Ascoli. Al contrario, il Gubbio attraversa una fase difficile: la squadra umbra non vince da circa un mese e nelle ultime cinque partite ha collezionato soltanto due pareggi e tre sconfitte, con le ultime due arrivate consecutivamente. Tuttavia, la storia delle sfide disputate in Emilia sorride agli ospiti: il Carpi non è mai riuscito a battere il Gubbio in casa propria.

Il primo confronto risale alla stagione 1971-72 in Serie D , terminato 0-0.

Nella stagione 1999-2000 in C2 il Gubbio si impose con un netto 0-3 grazie a una doppietta di Cornacchini e un gol di Epifani.

Nel 2020-21 la partita si concluse 2-2, con il Carpi capace di rimontare due reti di svantaggio.

Nella passata stagione il Gubbio ha vinto entrambe le sfide, senza subire gol.

La presenza di ex come Saber Hraiech tra le fila degli umbri e il tecnico Mimmo Di Carlo in panchina aggiungono ulteriore interesse a una gara che si preannuncia combattuta.

Forma attuale e precedenti: numeri a confronto tra Carpi e Gubbio

L’andamento delle ultime settimane suggerisce che il Carpi stia attraversando un buon momento, soprattutto in relazione ai punti conquistati e alla solidità mostrata sul campo. Nelle ultime tre uscite, la squadra emiliana ha ottenuto due vittorie e un pareggio, mostrando una certa affidabilità difensiva e una discreta vena realizzativa. Al contrario, il Gubbio sembra aver perso brillantezza dopo un avvio promettente, come testimoniano i tre ko nelle ultime cinque giornate.Analizzando i precedenti storici tra le due formazioni in Emilia, emergono alcuni dati significativi:

Carpi mai vincente in casa contro il Gubbio .

Nelle ultime quattro sfide giocate al Cabassi, il Gubbio ha raccolto due vittorie e due pareggi.

Lo scorso anno il Gubbio ha ottenuto sei punti su sei contro il Carpi, senza subire alcuna rete.

Questi numeri evidenziano un tabù difficile da sfatare per i padroni di casa, che cercheranno di invertire la tendenza proprio in questa occasione.

Quote principali: equilibrio nelle valutazioni dei bookmakers

Le quote proposte dai principali operatori per la sfida tra Carpi e Gubbio riflettono l’equilibrio che caratterizza da sempre questo confronto. Pur non essendo disponibili dati precisi sulle quote aggiornate, le tendenze degli ultimi incontri suggeriscono valori piuttosto ravvicinati tra le due squadre. In linea generale, i bookmaker tendono a proporre una leggera preferenza per il Carpi vista la recente forma e il fattore campo, ma la tradizione favorevole al Gubbio e le difficoltà storiche dei padroni di casa nel battere gli umbri contribuiscono a mantenere le quote molto competitive sia per l’esito finale che per eventuali mercati legati ai gol segnati.

Tendenze e curiosità statistiche: Carpi a caccia del primo successo interno

I numeri raccontano una storia curiosa: il Carpi non ha mai vinto in casa contro il Gubbio nella sua storia, nonostante diverse occasioni e cambiamenti nelle rose e nelle categorie. La squadra umbra, dal canto suo, si conferma spesso avversario ostico in trasferta, soprattutto in terra emiliana. Un ulteriore dato interessante riguarda i risultati delle ultime stagioni:

Il Gubbio ha ottenuto due vittorie consecutive al Cabassi .

Negli ultimi quattro incroci in Emilia, il Carpi ha sempre subito almeno un gol.

ha sempre subito almeno un gol. Presenza in campo di ex giocatori e allenatori che conoscono bene entrambe le realtà.

Questi elementi rendono l’incontro particolarmente imprevedibile e ricco di spunti di riflessione anche dal punto di vista statistico.

In conclusione, il match tra Carpi e Gubbio si presenta come una sfida densa di storia e statistiche, con i padroni di casa chiamati a superare un tabù mai infranto. Le tendenze e le quote suggeriscono equilibrio e incertezza, in una partita che potrebbe riservare non poche sorprese.