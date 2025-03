Carlotta di “Bim Bum Bam”, ecco cosa fa oggi per vivere: le foto prima e dopo

Carlotta Brambilla Pisoni da tutti è ricordata per la sua esperienza a “Bim Bum Bam”, storico programma televisivo condotto da Paolo Bonolis dagli anni Ottanta fino al 2000. Carlotta è diventata la voce di una generazione, ma molti sono curiosi di sapere che cosa fa oggi e soprattutto come è cambiata. (Continua…)

Chi è Carlotta Brambilla Pisoni

Carlotta Brambilla Pisoni è un’attrice e conduttrice televisiva. Ha iniziato a lavorare negli anni ottanta nel mondo della pubblicità. Il suo volto diventa popolare quando assume il ruolo di conduttrice dapprima del programma per ragazzi “Caffellatte”, in onda su Italia 1 in orario mattutino nel 1987, e in seguito di “Bim Bum Bam”, popolare programma Mediaset rivolto a bambini e ragazzi in onda in orario pomeridiano dapprima su Italia 1 e poi su Canale 5. Carlotta ha condotto il programma fino al 2000 assieme a Paolo Bonolis. Ha inoltre recitato come attrice nelle serie televisive ispirate al cartone animato “Kiss Me Licia”. A partire dagli anni duemila si dedica prevalentemente alle televendite. Successivamente abbandona la rete del Biscione. Molti sono curiosi di sapere che cosa fa oggi e come è cambiata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)